Mereceu expulsão? Ex-árbitra analisa cartão vermelho para Raul Gustavo, do Corinthians

Raul Gustavo foi expulso em Argentinos Jrs x Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 23:10 • São Paulo (SP)

O zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, foi expulso no segundo tempo da partida contra o Argentinos Jrs, na Copa Sul-Americana. A ex-árbitra Nadine Basttos analisou o lance desta terça-feira (23) e afirmou que o defensor do clube paulista não teve intenção de agredir o assistente.

- O assistente não precisa se colocar no meio, acaba deixando o jogador mais nervoso ainda. O Raul queria pegar a bola e sair rapidamente, e o assistente se colocou na frente. Botou o braço, na minha visão, sem intenção de agredir o assistente, e sim para afastá-lo - começou Nadine.

- O árbitro em si fica em uma situação mais complicada, porque o assistente falou. É o tipo de situação, que quando era assistente eu falava: "Nunca se mete no meio, espera". Ele podia simplesmente falar e não se colocar no meio - completou a comentarista de arbitragem do SBT.