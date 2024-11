Corinthians terá folga na Data Fifa após sequência intensa no Brasileirão

O elenco do Corinthians terá dois dias de folga nesta semana. No sábado (9), o clube alvinegro venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz e a comissão decidiram promover um período de descansado para os atletas, que tiveram uma sequência pesada no último mês.

Foram sete jogos em 24 dias desde a última Data Fifa, em Outubro. Nesse período, o clube alvinegro encarou uma maratona de partidas decisivas, como as semifinais contra o Racing, em que o Timão foi eliminado, e confrontos decisivos no Brasileirão.

Foi durante esse período que o Corinthians engatou uma sequência positiva que o livrou momentaneamente da zona de rebaixamento. Em 24 dias, o Timão venceu quatro partidas seguidas no Brasileirão: 5 a 2 contra o Athletico Paranaense, 1 a 0 sobre o Cuiabá, 2 a 0 em cima do Palmeiras e, por fim, o triunfo do último sábado (9), por 1 a 0 contra o Vitória.

Convocados do Corinthians

O Brasileirão só retorna no dia 20 de novembro, na quarta-feira da próxima semana. A interrupção é causada pela Data Fifa, período do calendário destinado aos jogos entre seleções pelo mundo. O Timão teve três jogadores convocados: Félix Torres, José Martínez e Romero.

Todos os atletas do Timão vão disputar as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Pelo Equador, Félix Torres vai jogar contra a Bolívia, em Guyaquil, e Colômbia, em Barranquila. Martínez será opção da seleção venezuelana no duelo contra o Brasil, em Maturín, e contra o Chile, em Santiago.

Romero terá a logística mais longa entre os jogadores do Timão. O atacante paraguaio será opção do treinador Alfaro para os duelos contra Argentina e Bolívia. O segundo jogo mencionado será disputado no Estádio Municipal de El Alto, que fica a 320 quilômetros de La Paz, a capital do país, e está a 4.070 metros acima do nível do mar.

As partidas da 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas estão marcadas para o dia 14 e 19 de novembro. Os atletas devem desfalcar o Corinthians no jogo contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, marcado para o dia 20 de novembro.

Próximo jogo

O duelo do Timão será pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, no dia 20 de novembro, está marcada para às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em décimo lugar, com 41 pontos, o Corinthians precisa para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.