Corinthians muda estratégia e fica perto de contratar Fabrizio Angileri

O Corinthians está confiante para fechar a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri ainda nesta semana. Neste domingo (23), o clube alvinegro avançou nas negociações com o Getafe, clube espanhol que o argentino defende, e espera que a transferência seja concluída.

O avanço é uma reviravolta em uma negociação que parecia encerrada para o Corinthians. Inicialmente, o Timão gostaria de contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, oferta recusada pelo Getafe, que também conversava com um clube brasileiro e outro da MLS, dos Estados Unidos. A informação do jornalista Cesar Luis Merlo, confirmada pelo Lance!.

Restando apenas uma semana para o fim da janela, a diretoria decidiu apostar em convencer os espanhóis de que uma rescisão seria benéfica para o clube, que deixaria de os salários do atleta, e para Angileri, que não vem atuando pela equipe nesta temporada.

O Corinthians aposta também no desejo do jogador em trabalhar com Ramón Díaz, seu conterrâneo, e que já declarou admirar o lateral-esquerdo. A negociação deve ser concretizada nesta semana, mas a diretoria do Timão espera fechar até terça-feira (25).

Angileri em ação pelo River Plate (Diego Haliasz/River Plate)

Quem é Fabrizio Angileri

Revelado pelo Godoy Cruz, o lateral-esquerdo disputou 109 partidas pelo clube formador. Em 2019, transferiu-se para o River Plate, onde ganhou mais destaque. Pelo clube, disputou 68 jogos, marcando quatro gols e dando 13 assistências. Desde 2022, atua pelo Getafe, onde entrou em campo 27 vezes.

O jogador está em baixa no clube europeu e não jogou nenhuma partida nesta temporada, mas tem carreira vitoriosa construída na Argentina. Com a camisa do River Plate, foi multicampeão durante as quatro temporadas que defendeu a equipe.

Em 2019, conquistou a Recopa Sul-Americana, Copa Argentina e Supercopa da Argentina, além do Campeonato Argentino e o Trofeo de Campeones, em 2021. No total, atuou em 68 jogos, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.