Romero iguala artilharia de ídolo e atinge marca histórica no Corinthians

Romero foi responsável por marcar os dois gols do Corinthians no empate por 2 a 2 com o Guarani, neste domingo (23), na Neo Química Arena. O paraguaio chegou a 65 gols marcados pelo Timão e igualou o centroavante Jô na artilharia do século XXI.

Contratado em 2014, o jogador permaneceu até 2018, e retornou em 2023. Em todas essas temporadas, Romero disputou 335 partidas com a camisa do Corinthians e conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e dois Campeonatos Paulistas (2017 e 2018).

Marcado na história do Corinthians e considerado um ídolo por grande parte da Fiel, o atacante ainda carrega os feitos de maior artilheiro da Neo Química Arena, com 41 gols, e o maior goleador estrangeiro do clube, com 65 gols.

O jogador igualou o número de gols de Jô, centroavante que terminou o Brasileirão de 2017, conquistado pelo Timão, como artilheiro. O atacante deixou o Corinthians em 2022 e disputou 284 partidas.

— Aqui o beneficiado é o Corinthians. A gente só quer ajudar o time, a gente quer ganhar pelo Corinthians. O objetivo maior é ganhar títulos. Independentemente de quem faz o gol, aqui o que é mais importante é o Corinthians. Vai lutar quem jogue, a gente vai lutar para conquistar esse título que faz tempo que não conquistamos — disse o atacante na saída de campo.

Atacante marcou dois gols no empate entre Corinthians e Guarani (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Moral com os treinadores

Na entrevista coletiva, Emiliano Díaz e Ramón Díaz fizeram questão de elogiar o atacante. Romero perdeu a titularidade para Memphis e Yuri, destaques do último Brasileirão. Segundo a comissão técnica, isso não é um problema no grupo.

— Acho que ele sabe o momento que o grupo viveu quando fizemos uma arrancada no Brasileirão, ele entendeu, ele é muito importante para nós, ele sabe. Esse grupo é muito humilde, sabe quando tem que esperar, estamos muito feliz por ele