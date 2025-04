Corinthians contrata empresa de acesso por reconhecimento facial

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (10) a contratação da empresa de acesso por reconhecimento facial, a Bepass.

O vínculo foi assinado por cinco anos e a implementação do sistema será de forma gradual. A ideia é estar 100% ativo até junho deste ano, cumprindo assim o prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte de exigir a adoção da biometria em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas.

Torcida do Corinthians comemora o título do Campeonato Paulista diante do Palmeiras na Neo Química Arena. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A empresa atua com os principais clubes de futebol do país e em seus estádios como Maracanã, Allianz Parque, Morumbis, Vila Belmiro, Arena Fonte Nova e Engenhão. Além disso, atua nos principais festivais de música.

O fundador da empresa celebrou o acordo com o Timão.

-Gostaria de agradecer a diretoria por essa oportunidade e deixar claro para a Fiel Torcida que estamos muito felizes com essa parceria com o Timão. Tenho certeza de que os torcedores começarão a sentir a diferença logo nos primeiros jogos com a tecnologia. No decorrer da implantação, a tendência é que consigamos deixar a experiência de entrada no estádio muito mais rápida e mais segura para todos além de combater de frente o cambismo” finaliza Ricardo Cadar, fundador da Bepass.

Para utilizar o sistema, o torcedor precisará realizar o cadastro prévio da biometria facial. No dia do jogo, apenas será necessário posicionar o rosto em frente ao equipamento de identificação na catraca para liberação da entrada, sem necessidade de apresentar ingresso. O processo é rápido, intuitivo e obrigatório para todos.

Sobre a Bepass:

A Bepass foi a pioneira e se consolidou como referência no mercado de acesso por reconhecimento facial em estádios de futebol. Atua nos principais estádios do Brasil (Maracanã, Allianz Parque, Morumbis, Vila Belmiro, Engenhão, Fonte Nova, Arena do Grêmio entre outros) e atende a maioria dos grandes clubes brasileiros da serie A do campeonato brasileiro (Flamengo, Santos, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Bahia entre outros), já tendo realizado mais de 5 milhões de acessos de torcedores em estádios de futebol por reconhecimento facial em mais de 200 partidas realizadas.