SAF no Corinthians? Presidente do Conselho explica mudanças no estatuto

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (27), na sede social do clube, no Parque São Jorge, para falar sobre o projeto de reforma do estatuto. O principal tema abordado foi a possibilidade de transformação em SAF.

De acordo com o que o próprio clube divulgou, o novo modelo permitiria a transformação do departamento de futebol em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), mas com limites bem definidos para preservar o controle do clube.

A ideia é que o Parque São Jorge mantenha, no mínimo, 51% das ações, garantindo que o futebol continue sob a gestão do clube social e que não haja perda de identidade, história e participação política dos associados.

— Existem vários modelos de SAF, acompanho isso desde que passou pelo congresso, eu me interesso por isso. Existe um modelo muito interessante que é a SAF da própria associação, o Corinthians pode ter a sua própria SAF. Tem uma legislação que vai entrar em vigor em 2027 que diz que as associações terão que pagar 80, 100 mi de imposto, não sei se vamos conseguir, então temos que estudar caminhos — disse Romeu.

O texto afirma que o CORI (Conselho de Orientação) precisa dar aval para a aprovação da SAF. Romeu explicou se o Conselho passou a ter caráter deliberativo ou se sua manifestação continua sendo apenas uma recomendação.

— Em relação ao CORI, ele não é vinculante. O parecer do CORI é indicativo, e dois terços do Conselho são de presentes na reunião. Dos associados, salvo engano, são os presentes na Assembleia Geral. Salvo engano são dois terços dos votantes. Existe uma previsão ainda de emenda de plenário, que pode ser usada para alguns ajustes, propostas de última hora que sejam de acordo geral, erros que podem ter surgido, como de português. Ajustes necessários, relevantes, podem ser feitos no plenário. Está previsto no regimento da reforma estatutária, não é nenhuma invenção — completa.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Veja abaixo trechos do documento sobre a possibilidade de SAF no Corinthians

— A transformação do Clube, bem como a cisão do departamento de futebol para constituição de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), somente poderão ser aprovadas por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, mediante o voto favorável de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto, após manifestação prévia e favorável do Cori (Conselho de Orientação) e do CD (Conselho Deliberativo).

— Em qualquer hipótese, é vedada a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar que a gestão e o controle institucional permaneçam sob responsabilidade dos associados, preservando-se a identidade, a tradição e a história do Sport Club Corinthians Paulista.