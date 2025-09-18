menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians homenageia Renato Augusto após anúncio de aposentadoria

Meia conquistou três títulos pelo Timão

Ao contrário de Fábio Santos, Renato Augusto não tem saída definida do Corinthians
imagem cameraRenato Augusto conquistou três títulos pelo Timão (Foto: Gustavo Motta/Pera Photo Press)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024Ulisses Lopresti
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 18/09/2025
18:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

Renato Augusto anunciou a sua aposentadoria, aos 37 anos, nesta quinta-feira (18). O meia marcou história no Corinthians, onde atuou entre 2013 e 2015, e posteriormente de 2021 a 2023. Nas redes sociais, o clube alvinegro homenageou o ídolo.

- Obrigado por tudo, Rei! O Sport Club Corinthians Paulista agradece e parabeniza Renato Augusto pela brilhante carreira, em especial, a dedicação e respeito em suas duas passagens vestindo o manto alvinegro! Desejamos sucesso em seus novos desafios fora dos gramados - escreveu o Corinthians em seu perfil oficial no X.

No total, Renato Augusto defendeu o Corinthians em 243 partidas e marcou 30 vezes. O meia, apelidado de Rei pela Fiel, conquistou três títulos com o Timão: um Campeonato Paulista (2013), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Brasileiro (2013).

— Chegou o momento mesmo de dar um adeus. Ou até um até breve para o futebol. É o momento de virar para o outro lado da vida, dar uma atenção maior para os filhos, voltar a ser pai “full time”, voltar a ser marido “full time”. Chegou o momento de pendurar as chuteiras — disse Renato Augusto em entrevista ao 'Ge.globo'.

Renato Augusto se aposentou dos gramados (Foto: Gilson Junio/AGIF)
Renato Augusto marcou história com a camisa do Corinthians (Foto: Gilson Junio/AGIF)

Outros clubes

Além do Corinthians, Renato Augusto também coleciona passagens pelo Flamengo, onde foi revelado, Bayer Lervekusen, da Alemanha, Beijing Guoan, da China, onde também foi ídolo, e o Fluminense, seu último clube na carreira.

Com o Flamengo, conquistou a Copa do Brasil em 2006 e dois Campeonatos Cariocas consecutivos, em 2007 e 2008. Pelo Beijing Guoan, venceu a Copa da China em 2018, e no Fluminense conquistou a Recopa Sul-Americana em 2024. O atleta foi convocado por Tite e defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. Com a “Amarelinha”, também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

