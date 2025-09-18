Corinthians homenageia Renato Augusto após anúncio de aposentadoria
Meia conquistou três títulos pelo Timão
Renato Augusto anunciou a sua aposentadoria, aos 37 anos, nesta quinta-feira (18). O meia marcou história no Corinthians, onde atuou entre 2013 e 2015, e posteriormente de 2021 a 2023. Nas redes sociais, o clube alvinegro homenageou o ídolo.
- Obrigado por tudo, Rei! O Sport Club Corinthians Paulista agradece e parabeniza Renato Augusto pela brilhante carreira, em especial, a dedicação e respeito em suas duas passagens vestindo o manto alvinegro! Desejamos sucesso em seus novos desafios fora dos gramados - escreveu o Corinthians em seu perfil oficial no X.
No total, Renato Augusto defendeu o Corinthians em 243 partidas e marcou 30 vezes. O meia, apelidado de Rei pela Fiel, conquistou três títulos com o Timão: um Campeonato Paulista (2013), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Brasileiro (2013).
— Chegou o momento mesmo de dar um adeus. Ou até um até breve para o futebol. É o momento de virar para o outro lado da vida, dar uma atenção maior para os filhos, voltar a ser pai “full time”, voltar a ser marido “full time”. Chegou o momento de pendurar as chuteiras — disse Renato Augusto em entrevista ao 'Ge.globo'.
Outros clubes
Além do Corinthians, Renato Augusto também coleciona passagens pelo Flamengo, onde foi revelado, Bayer Lervekusen, da Alemanha, Beijing Guoan, da China, onde também foi ídolo, e o Fluminense, seu último clube na carreira.
Com o Flamengo, conquistou a Copa do Brasil em 2006 e dois Campeonatos Cariocas consecutivos, em 2007 e 2008. Pelo Beijing Guoan, venceu a Copa da China em 2018, e no Fluminense conquistou a Recopa Sul-Americana em 2024. O atleta foi convocado por Tite e defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. Com a “Amarelinha”, também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.
