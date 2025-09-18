Renato Augusto anunciou a sua aposentadoria, aos 37 anos, nesta quinta-feira (18). O meia marcou história no Corinthians, onde atuou entre 2013 e 2015, e posteriormente de 2021 a 2023. Nas redes sociais, o clube alvinegro homenageou o ídolo.

- Obrigado por tudo, Rei! O Sport Club Corinthians Paulista agradece e parabeniza Renato Augusto pela brilhante carreira, em especial, a dedicação e respeito em suas duas passagens vestindo o manto alvinegro! Desejamos sucesso em seus novos desafios fora dos gramados - escreveu o Corinthians em seu perfil oficial no X.

No total, Renato Augusto defendeu o Corinthians em 243 partidas e marcou 30 vezes. O meia, apelidado de Rei pela Fiel, conquistou três títulos com o Timão: um Campeonato Paulista (2013), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Brasileiro (2013).

— Chegou o momento mesmo de dar um adeus. Ou até um até breve para o futebol. É o momento de virar para o outro lado da vida, dar uma atenção maior para os filhos, voltar a ser pai “full time”, voltar a ser marido “full time”. Chegou o momento de pendurar as chuteiras — disse Renato Augusto em entrevista ao 'Ge.globo'.

Renato Augusto marcou história com a camisa do Corinthians (Foto: Gilson Junio/AGIF)

Outros clubes

Além do Corinthians, Renato Augusto também coleciona passagens pelo Flamengo, onde foi revelado, Bayer Lervekusen, da Alemanha, Beijing Guoan, da China, onde também foi ídolo, e o Fluminense, seu último clube na carreira.

Com o Flamengo, conquistou a Copa do Brasil em 2006 e dois Campeonatos Cariocas consecutivos, em 2007 e 2008. Pelo Beijing Guoan, venceu a Copa da China em 2018, e no Fluminense conquistou a Recopa Sul-Americana em 2024. O atleta foi convocado por Tite e defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. Com a “Amarelinha”, também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.