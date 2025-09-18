Corinthians tem novidade em treino tático antes de enfrentar o Sport

O Corinthians treinou nesta quinta-feira (18), no CT Dr. Joaquim Grava, visando o duelo contra o Sport, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade contou com a participação do lateral-esquerdo Hugo.

continua após a publicidade

O atleta sofreu uma pancada no treinamento da terça-feira (16), e foi poupado para se recuperar. Após um dia fora de combate, o lateral-esquerdo voltou a treinar com o elenco e deve ser opção de Dorival Júnior para a partida contra o Sport.

Além de Hugo, o volante Raniele esteve novamente em campo, como parte de sua transição física. O jogador sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e não entra em campo desde o dia 31 de agosto, no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Raniele participou do treinamento no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Como foi o treino?

A atividade começou com um trabalho de força na academia. Após o aquecimento, Dorival Júnior comandou um exercício tático coletivo, o primeiro voltado para a preparação da partida contra o Sport. O técnico realizou testes em todos os setores do campo.

Na sequência, o treinador dividiu o elenco em três grupos para atividades técnicas setoriais. O Corinthians ainda terá mais dois treinos antes da viagem a Recife, programados para as manhãs de sexta-feira (19) e sábado (20).

continua após a publicidade

Próximo jogo

O Timão entra em campo no domingo (21), contra o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. Atualmente, o Corinthians ocupa a nona colocação, com 29 pontos.

A equipe de Dorival Júnior não perde há três jogos no Brasileirão, com duas vitórias e um empate. No primeiro turno, o Corinthians venceu o Sport por 2 a 1, com dois gols de Memphis, que ainda tem presença incerta no duelo.