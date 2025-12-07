Após o fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians muda o foco para a semifinal da Copa do Brasil. Na quarta-feira (10), o clube alvinegro encara o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida do duelo eliminatório. Fora de campo, o Timão aguarda os retornos de Garro e Yuri Alberto.

O meia argentino se recupera de um estiramento no solear, músculo localizado na panturrilha, e ficou fora dos últimos dois jogos do Corinthians. Entretanto, Garro avançou em sua recuperação, participou de atividades no campo nos treinos recentes e tem chances de enfrentar o Cruzeiro.

Yuri Alberto também está sob cuidados do departamento médico. O atacante sofre com uma inflamação no adutor da perna esquerda e também perdeu as últimas duas partidas. O camisa 9 gera mais preocupação no CT Dr. Joaquim Grava, pois ainda não iniciou atividades em campo e será reavaliado até a data da decisão.

Foco da comissão do Corinthians

Dorival Júnior poupou titulares e escalou uma equipe mista nas últimas duas partidas — a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza e o empate por 1 a 1 com o Juventude, neste domingo (7). Os maus resultados custaram posições ao Timão no Brasileirão, em que terminou na 13ª colocação.

O objetivo da comissão técnica é contar com todo o elenco para a semifinal da Copa do Brasil. Um avanço foi o retorno de Memphis contra o Juventude. O jogador, que ficou fora de três partidas por um edema ósseo no joelho esquerdo, entrou no segundo tempo e não deve ser problema para o duelo contra o Cruzeiro.