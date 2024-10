Corinthians terá mudança na defesa para decisão contra o Racing

André Ramalho deve retornar ao time titular







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 31/10/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta o Racing, às 21h30 (horário de Brasília), no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Timão terá uma mudança na defesa para o jogo desta quinta-feira (31), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires.

Ramón Díaz não poderá contar com Cacá, que sofreu uma pancada no tórax na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na segunda-feira (28). O zagueiro não viajou com a delegação para a Argentina e segue fazendo tratamento médico no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo.

Com isso, o treinador não poderá repetir a dupla de zaga que iniciou o jogo contra o Racing, Cacá e André Ramalho, tampouco a do último jogo, contra o Cuiabá, quando Félix Torres entrou no lugar do camisa 5.

Mudança

A tendência é que a zaga titular do Corinthians na decisão contra o Racing seja André Ramalho e Félix Torres. Os jogadores têm sido as opções mais frequentes de Ramón Díaz para fazer dupla com Cacá nos últimos jogos.

André Ramalho, 32 anos, foi titular em três dos últimos quatro jogos do Corinthians, na goleada por 5 a 2 contra o Athletico Paranaense, no 0 a 0 contra o Flamengo e no empate por 2 a 2 contra o Racing. Na vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá, na segunda-feira (28), o zagueiro entrou no segundo tempo, substituindo Cacá, que saiu lesionado.

Félix Torres, 27 anos, foi titular em sete dos nove jogos do Corinthians nesta Copa Sul-Americana. O zagueiro iniciou a partida contra o Cuiabá, na última segunda (28). Nessa partida, o jogador foi responsável por lançar Talles Magno, que adentrou à área e foi derrubado por Marllon. Memphis marcou o gol de pênalti que deu a vitória ao Timão.

André Ramalho em ação pelo Corinthians Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Opção

Ramón Díaz terá Gustavo Henrique, 31 anos, à disposição para a defesa. O zagueiro costuma ser utilizado pelo treinador, entretanto, atuou em apenas um dos últimos quatro jogos do Corinthians. Na partida em que jogou, o empate em 0 a 0 com o Flamengo, foi substituído no intervalo.

O técnico poderia escalar Caetano, 25 anos. O zagueiro faz parte do elenco do Timão, mas não deve ser utilizado. Em coletiva concedida após o empate por 2 a 2 entre Corinthians e Racing, Ramón Díaz declarou que o jogador, além de Giovane e Matheus Araújo, não querem renovar com o clube alvinegro e por isso não serão considerados como opção até o fim do impasse.

Rodando o elenco

Se André Ramalho e Félix Torres iniciarem o confronto desta quinta-feira (31), será a quarta dupla de zaga diferente do Corinthians nos últimos quatro jogos. Ramón Díaz não repetiu os zagueiros nas três partidas anteriores ao duelo contra o Racing.

Corinthians 1 X 0 Cuiabá - Zaga titular: Cacá e André Ramalho - 28/10

- 28/10 Corinthians 2 x 2 Racing - Zaga titular: Cacá e Félix Torres - 24/10

- 24/10 Corinthians 0 x 0 Flamengo - Zaga Titular: André Ramalho e Gustavo Henrique - 20/10

Decisivo

Para chegar direto à final, o Corinthians precisa vencer o Racing na Argentina. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis. Se o adversário vencer, o Timão dará adeus ao sonho de conquistar a Copa Sul-Americana.