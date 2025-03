Corinthians vence o Mirassol e retorna às semis do Paulistão após dois anos

O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 e garantiu classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Romero e Memphis fizeram os gols da vitória alvinegra deste domingo (2), na Neo Química Arena.

Ramón Díaz fez alterações na equipe titular para o confronto contra o Mirassol, e elas surtiram efeito. Garro, poupado, deu lugar a Romero, que marcou na vitória do Timão e se tornou o artilheiro do clube no século XXI. Na defesa, o treinador optou pelas entradas de Félix Torres e Gustavo Henrique. O Corinthians terminou um jogo sem sofrer gols após cinco partidas.

Com o resultado, o Timão retorna às semifinais do Campeonato Paulista após dois anos. A última vez foi em 2022, quando a equipe foi eliminada para o São Paulo. Em 2023, o Timão caiu nas quartas de final diante do Ituano, e no último ano, ficou na primeira fase.

Romero foi o autor do gol da vitória que classificou o Timão para as semifinais do Paulistão (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Como foi o jogo?

A Neo Química Arena lotada empurrou o Corinthians nos primeiros minutos, mas em campo, a equipe enfrentou dificuldades nos primeiros minutos. O Mirassol criou as primeiras oportunidades em um cruzamento de Chico Kim que pouco não acha Clayson livre na pequena área e uma cobrança de falta de Danielzinho defendida por Hugo Souza.

A primeira chegada perigosa do Corinthians foi aos 20 minutos. Após troca de passes, Breno Bidon cruzou na área e Memphis cabeceou para boa defesa de Muralha. No escanteio, o holandês lançou na medida para Romero finalizar de cabeça e abrir o placar.

O Timão melhorou após marcar e passou a ter mais posse de bola e controle da partida. O Corinthians ficou perto de ampliar o placar em uma finalização de Yuri Alberto, defendida por Muralha, e o primeiro tempo terminou 1 a 0 para o clube alvinegro.

A partida voltou menos movimentada para o segundo tempo. O Corinthians administrou o confronto e foi pouco agredido pelo Mirassol. No ataque, perdeu chances de definir o placar em uma finalização de Memphis, defendida por Muralha, e em uma cabeçada de Romero, após escanteio, que raspou a trave esquerda do goleiro.

O Timão desperdiçou as chances e por pouco não foi punido por isso. Aos 22 minutos, Danielzinho cobrou falta na área, João Victor escorou de cabeça e Lucas Ramon marcou de bicicleta. A arbitragem assinalou impedimento no momento do passe dentro da área.

Aos 31 minutos, saiu o gol que deu sossego à Fiel. Angileri, que entrou o decorrer da partida, deu um belo cruzamento e Memphis cabeceou e ampliou o placar em favor do Corinthians. O jogo terminou com o triunfo alvinegro.

Boa campanha

O Corinthians aguarda para saber quem será o seu adversário nas semifinais do Paulistão, que será no próximo final de semana, mas ainda sem data definida. Santos e RB Bragantino duelam ainda neste domingo (2), e São Paulo enfrenta o Novorizontino na segunda-feira (3).

A vitória isolou o Timão na liderança da classificação geral do Paulistão com 30 pontos, quatro a mais que o Palmeiras, segundo colocado, garantindo o mando de campo do Corinthians na semifinal e em uma eventual decisão do torneio, neste caso decidindo o jogo de volta.

O que vem por aí?

O Timão muda o seu foco para a disputa da Pré-Libertadores. Na quarta-feira (5), o Corinthians viaja ao Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil, pelo jogo de ida da Fase Preliminar 3.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 MIRASSOL

QUARTAS DE FINAL - JOGO ÚNICO - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: domingo, 2 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Romero (21'/1ºT) (1-0); Memphis (30'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Carillo (COR); Reinaldo (MIR); Clayson (MIR); José Aldo (MIR)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); José Martínez (Alex Santana), Carillo (Maycon), Breno Bidon; Romero (Garro), Memphis e Yuri Alberto (Talles Magno)

MIRASSOL (Técnico: Ivan Baitello)

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura (Daniel Borges), Danielzinho, Gabriel (Léo Gamalho) e Chico Kim (Roni); Clayson (José Aldo) e Iury Castilho (Davó)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Daiane Caroline Muniz dos Santos

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Izabele de Oliveira

🖥️VAR: Marcio Henrique de Góis