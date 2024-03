Rojas aciona Fifa e cobra R$ 40 milhões do Corinthians

Matías Rojas deixou o Corinthians após não receber direitos de imagem (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Rafael Marson • Publicada em 11/03/2024 - 12:17 • São Paulo (SP)

Matías Rojas acionou a Fifa e moveu ação contra o Corinthians. O jogador cobra 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões) do clube por conta de salários, direitos de imagens e outras verbas que constavam no contrato dele, válido até junho de 2027. As informações foram publicadas inicialmente pelo portal ge.

Em contato com o Lance!, o clube afirma não ter sido notificado da ação até o momento e diz que o valor não corresponde ao devido. Há duas semanas, Rojas pediu o rompimento unilateral do vínculo por justa causa. O meio-campista alega que o Corinthians não quitou a parcela de fevereiro do acordo feito no mês anterior, por conta de diretos de imagem atrasados. Inicialmente, o valor da dívida era de R$ 5 milhões.

Desde a rescisão, a diretoria corintiana vinha tentando costurar uma solução amigável com os representantes do paraguaio. No entanto, até o momento, não houve concordância e, assim, Rojas moveu ação na Fifa contra o clube. O caso não deve ser julgado até alguns meses, e, até lá, o Corinthians pode negociar um acordo extrajudicial com o jogador.

Matías Rojas acionou a Fifa cobrando dívida do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Desta forma, caso seja condenado, o Corinthians pode sofrer punições disciplinares, além de pagar a multa ao meio-campista. Como foi contratado no ano passado, Rojas está no "período protegido" da Fifa, que prevê a aplicação de sanções desportivas a clubes que cometerem justa causa para rescisão nas primeiras três temporadas de contrato do atleta.