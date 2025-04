Depay anuncia lançamento de documentário sobre chegada ao Corinthians

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, anunciou em suas redes sociais que lançará um documentário sobre seus primeiros meses no futebol brasileiro. Intitulado “Memphis, Ecos de um Novo Mundo”, o filme será publicado no dia 10 de abril.

Em um dos trechos divulgados antecipadamente, o atacante holandês destaca a interação especial com os torcedores do Corinthians e revela os desafios enfrentados na mudança de clube.

- Eu acho que os fãs (torcida do Corinthians) me fizeram entender o que é esse clube e os princípios que ele tem. Acho que nunca é fácil quando me transfiro para uma nova equipe, porque eu também chego com muita personalidade fora do futebol. E, você sabe, a maioria dos torcedores ama tanto a equipe que eles estão preocupados apenas com os resultados - disse Memphis.

- Então, obviamente, eu vim para ajudar a equipe. O respeito que você tem um pelo outro mas também pela camisa que vestem, a energia, pelo espírito de luta. E essas são coisas que tento trazer também e claro ganhar e decidir jogos pelo clube. Mas, sim, eu sinto que a interação entre mim e a torcida é algo especial que eu nunca tinha sentido antes - completa o jogador.

Depay foi campeão Paulista pelo Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Chegada ao Corinthians

Depay foi anunciado pelo Corinthians em setembro do ano passado. O Timão é o sexto clube da carreira do holandês, que já passou por PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. O vínculo do atleta com o clube vai até dezembro de 2026.

Formado nas categorias de base do PSV, Memphis Depay estreou como profissional em 2011. Em quatro anos no clube, marcou 50 gols e foi convocado para defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2014.

Posteriormente, atuou por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Na França, viveu o melhor momento da carreira e se tornou ídolo da torcida do Lyon. Ao todo, somou 76 gols e 54 assistências em cinco temporadas.

Depay disputou duas Copas do Mundo (2014 e 2022) e duas Eurocopas (2021 e 2024), sendo atualmente o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa.

Pelo Corinthians, soma 32 jogos, 10 gols e 12 assistências. Memphis foi peça importante para o clube escapar do rebaixamento em 2024 e conquistar o título do Campeonato Paulista em 2025.