Corinthians

Ausência da titulares resulta em queda defensiva do Corinthians; veja os números

Gustavo Henrique e André Ramalho ficaram de fora na derrota para o Bragantino

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 17/01/2026
04:30
Corinthians
Dupla é aposta do Corinthians para clássico com o São Paulo (Foto: Luiz Erbes/via Gazeta Press)
O Corinthians atuou com uma equipe alternativa na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela última rodada do Campeonato Paulista. As mudanças evidenciaram a fragilidade defensiva do time na ausência da dupla titular formada por André Ramalho e Gustavo Henrique.

Na conquista da Copa do Brasil, o sistema defensivo do Corinthians sofreu apenas dois gols, o melhor desempenho entre as equipes campeãs da competição. Gustavo Henrique e André Ramalho se consolidaram como pilares da equipe comandada por Dorival Júnior.

A dupla passou a atuar junta a partir de agosto de 2024, após a chegada de André Ramalho. Desde então, os zagueiros iniciaram 27 partidas pelo Timão e sofreram 27 gols, média de 1,0 por jogo. Sem a presença da dupla, a defesa foi vazada 102 vezes em 73 partidas, elevando a média para 1,4 gol por confronto.

Além da consistência defensiva, a parceria também contribui ofensivamente. Na estreia do Paulistão, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 0, com gols de ambos os zagueiros. A tendência é que a dupla retorne ao time titular no clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (18), na Neo Química Arena.

Gustavo Henrique e André Ramalho se consolidaram como parceiros na defesa do Timão (Foto: Peter Leone/Ofotografico/Gazeta Press)
Corinthians com André Ramalho e Gustavo Henrique titulares
Desde 20/08/2024

  1. 27 jogos
  2. 27 gols sofridos (1.0 por jogo)
  3. 11 jogos sem sofrer gols (41%)
  4. 12.6 finalizações sofridas pro jogo
  5. 5.3 finalizações no gol sofridas por jogo
  6. 1.3 grandes chances cedidas por jogo
  7. 53.5% de posse de bola

Corinthians sem André Ramalho e Gustavo Henrique titulares
Desde 20/08/2024

  1. 73 jogos
  2. 102 gols sofridos (1.4 por jogo)
  3. 26 jogos sem sofrer gols (36%)
  4. 12.6 finalizações sofridas pro jogo
  5. 3.8 finalizações no gol sofridas por jogo
  6. 1.6 grandes chances cedidas por jogo
  7. 55.4% de posse de bola

