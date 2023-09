O Corinthians pretende fechar nesta quinta-feira (28) com Mano Menezes para o comando do clube no lugar de Vanderlei Luxemburgo, demitido na tarde desta quarta-feira (27). Uma reunião entre o treinador gaúcho e a direção corintiana está agendada para o início desta tarde. O intuito da equipe alvinegra é terminar o encontro com o negócio fechado.