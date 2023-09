O sucessor ideal para diretoria corintiana é um velho conhecido da torcida: Tite. Ao que tudo indica, o início das tratativas com o estafe do técnico foi fundamental para demissão de Luxemburgo nesta quarta-feira (27). Isso porque, o representante do treinador, Gilmar Veloz, deixou claro que uma das condições seria assumir um clube sem o cargo ocupado. O Flamengo, concorrente direto no interesse por Adenor, mantém Jorge Sampaoli em sua comissão.