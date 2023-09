E foi essa pressa que fez com que a diretoria corintiana recuasse na busca por Tite, que ainda não decidiu se vai trabalhar nos últimos meses deste ano. O ex-técnico da Seleção Brasileira deseja voltar a dirigir o Corinthians e estaria até chateado pelas recusas recentes ao Timão. Antes da atual, o clube do Parque São Jorge tentou três vezes a volta do treinador que, na época, aguardava uma proposta do futebol europeu, além de ter feito uma promessa à esposa que não trabalharia no Brasil em 2023.