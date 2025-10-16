Vojvoda elogia agressividade e atitude do Santos na vitória sobre o Corinthians

Após a vitória por 3 a 1 diante do Corinthians, nesta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a atitude do Santos em campo.

Na visão do treinador argentino, outros elementos do futebol são tão relevantes quanto a parte tática.

— A estratégia e a tática são fatores importantes no futebol, mas o principal hoje foi a atitude e a agressividade na pressão. Esse ânimo dos jogadores, junto ao apoio da torcida, fez a diferença. O futebol tem tática, mas muitas vezes, quando um time vence ou perde, o foco fica apenas nesse aspecto. Existem outras coisas tão importantes quanto. Essa postura, essa vontade de jogar, é muito mais do que tática. Parabenizo cada um dos meus jogadores e todo o elenco, inclusive aqueles que não participaram, mas treinam em alta intensidade. A chegada com festa da torcida foi emocionante, e precisamos dessa energia deles — destacou Vojvoda.

Jogadores do Santos são aplaudidos pela torcida após vitória no clássico contra o Corinthians. (Foto: Jota Erre/AGIF)

A força da torcida em casa:

O Peixe marcou dois gols na vitória no primeiro tempo, com Zé Rafael e Barreal. Rollheiser ampliou no segundo tempo, e Raniele diminuiu na segunda etapa.

A última vez em que o Alvinegro Praiano tinha marcado dois gols no primeiro tempo foi na vitória por 3 a 1 diante do Juventude, no Morumbi, pela 18ª rodada.

Vojvoda também elogiou a força da torcida desde o momento da recepção ao ônibus, no trajeto entre o CT Rei Pelé e a Vila Belmiro.

— Eu senti um clima especial na Vila, assim como contra o Fluminense. Essa energia tem que continuar. Quando fiz a coletiva de apresentação, compreendo o torcedor que viveu momentos difíceis. Hoje se sentiu essa energia da Vila. Saímos do CT, pois sabíamos que teria esse clima especial. Teríamos que responder a esse clima dentro de campo — explicou.

O Santos entra em campo na próxima segunda-feira (20), contra o Vitória, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão.