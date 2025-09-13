O Corinthians terá dificuldades para escalar o ataque no duelo contra o Fluminense, neste sábado (13), às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Com edema no músculo posterior da coxa direita, Memphis deve ser desfalque no confronto.

continua após a publicidade

O holandês sofreu a lesão na vitória sobre o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, e foi diagnosticado nesta sexta-feira (12) e iniciou tratamento com fisioterapeutas. Além de Memphis, Dorival Júnior vive indefinição em relação a Yuri Alberto.

O jogador se recuperou de uma cirurgia na hérnia inguinal e voltou aos gramados contra o Athletico Paranaense. Yuri Alberto sentiu muita fadiga após o duelo, e a comissão técnica ainda vai avaliar se o atleta está apto para iniciar o confronto.

continua após a publicidade

Gui Negão é a única presença confirmada no ataque do Timão. O jovem foi destaque do clube alvinegro nos últimos jogos, marcou quatro gols em dez partidas, o mais recente foi na vitória por 2 a 0 contra o Athletico Paranaense.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto voltou aos gramados no confronto contra Athletico Paranaense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Opções

Na ausência de Memphis e Yuri Alberto, Kayke teve oportunidades entre os titulares na derrota contra o Bahia, e na vitória sobre o Vasco da Gama. O atacante de 21 anos corre por fora por uma vaga entre os titulares e pode ganhar a vaga.

continua após a publicidade

Talles Magno e Vitinho estão relacionados e disputam uma vaga. A tendência é que o Corinthians inicie o jogo com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Kayke (Yuri Alberto).

Decisão para o Corinthians

Atualmente, o Timão ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, e quer voltar a vencer pelo torneio. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.