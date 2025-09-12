Corinthians confirma desfalques contra o Fluminense; veja relacionados

O Corinthians finalizou a preparação para o duelo contra o Fluminense, neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior terá cinco desfalques para a partida. Entre eles, Memphis, que foi diagnosticado com um edema no músculo superior da coxa direita.

continua após a publicidade

Além do holandês, Raniele realiza transição física e está fora do duelo. Carrillo segue como baixa, pois se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Os últimos dois desfalques foram diagnosticados durante a preparação para o confronto.

Charles sentiu dores no joelho e realiza tratamento com a equipe de fisioterapia e não viajou para o Rio de Janeiro. Outra baixa, José Martínez sofreu um trauma no tornozelo esquerdo enquanto defendia a Venezuela nas Eliminatórias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Breno Bidon cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e também não encara o Fluminense. Por outro lado, Dorival Júnior terá o retorno de Matheus Bidu, que retorna após ter cumprido punição pelo excesso de cartões.

Félix Torres, que defendeu o Equador, e Romero, que vestiu a camisa do Paraguai nas Eliminatórias, voltam a ser relacionados por Dorival Júnior. Os jogadores não estiveram no banco contra o Athletico Paranaense.

continua após a publicidade

Matheus Bidu será novidade na equipe (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja os relacionados do Corinthians para o confronto contra o Fluminense

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Meio-campistas: André, Dieguinho, Maycon, Rodrigo Garro e Ryan Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno, Vitinho e Yuri Alberto

Duelo importante

Atualmente, o Timão ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, e quer voltar a vencer pelo torneio. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.