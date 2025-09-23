Corinthians encerra equipe da base em meio à reestruturação

O Corinthians decidiu encerrar as atividades da equipe sub-20 B, formada por atletas de até 18 anos que tinham pouco espaço nas demais categorias. A medida faz parte de uma estratégia da diretoria para enxugar a base.

Além dos atletas, o clube alvinegro também dispensou quatro membros da comissão técnica. O Corinthians passa a ter apenas o time principal do Sub-20, que disputa as principais competições do calendário nacional, entre elas, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece todo início de ano.

A iniciativa segue a proposta da gestão de Osmar Stabile, que tem Nenê do Posto no comando do futebol de base, de reduzir o número de jogadores nas categorias juniores. Durante a presidência de Augusto Melo, o Corinthians chegou a ter mais de 80 atletas registrados na Federação Paulista de Futebol (FPF).

Desempenho das categorias de base

A equipe sub-20 do Timão viveu altos e baixos nesta temporada. No começo do ano, o Corinthians, treinado por Orlando Ribeiro, ficou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, após ser derrotado para o São Paulo na decisão.

No Brasileirão sub-20, a campanha foi ruim. O clube alvinegro terminou em 15º lugar e foi eliminado na primeira fase do torneio. No Paulistão da categoria, o Corinthians está nas oitavas de final, empatou com o Santos no jogo de ida, e decide a vaga contra o rival na sexta-feira (26), no CT Rei Pelé, na Baixada Santista.

A categoria rendeu diversos jogadores para a equipe profissional. O destaque fica com o centroavante Gui Negão. Titular no time de Orlando Ribeiro, o atacante marcou quatro gols em 11 jogos pela equipe de Dorival Júnior.