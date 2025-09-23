Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Nesta terça-feira (23), o Corinthians iniciou a venda de ingressos para o duelo com o Flamengo, na Neo Química Arena, válido pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), no próximo domingo (28).

continua após a publicidade

Os valores das entradas variam entre R$ 38 e R$ 430 e os ingressos serão comercializados através do site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores que quiserem adquirir um ingresso para o duelo contra o Flamengo terão que cadastrar a biometria facial na plataforma.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians encara o Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Preços e data das vendas dos ingressos

Os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios do Corinthians, terão prioridade na compra de ingressos. As vendas serão realizadas de forma escalonada, conforme a pontuação dos torcedores, adquirida pela frequência em jogos anteriores.

continua após a publicidade

Terça-feira (23/08), 0h – Início do check-in e da venda de estacionamento para sócios adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

Terça-feira (23/09), 9h – Abertura para Não Pagantes e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Terça-feira (23/09), 11h – Liberação para membros adimplentes com 80 pontos ou mais, de qualquer plano, e para sócios do plano Meu Amor (acesso a todos os setores disponíveis para o plano e compra de estacionamento).

Terça-feira (23/09), 13h – Liberação para membros adimplentes com 60 pontos ou mais.

Terça-feira (23/09), 15h – Liberação para membros adimplentes com 40 pontos ou mais.

Terça-feira (23/09), 17h – Liberação para membros adimplentes com 20 pontos ou mais.

Quarta-feira (24/09), 11h – Liberação para os demais sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor.

Quinta-feira (25/08), 15h – Abertura da venda para o público geral.

Domingo (28/08), 20h30 – Abertura da venda para o público geral.



Valores dos ingressos

NORTE – R$ 80,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 38)

SUL – R$ 80,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 38)

LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 120,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 83)

LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 120,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 83)

LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 150,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 93)

LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 190,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 138)

OESTE SUPERIOR – R$ 340,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 188)

OESTE INFERIOR CORNER – R$ 400,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 250)

OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 430,00 - (Sócios do plano Minha Vida pagam R$ 300)

Como chegar na Neo Química Arena?

A Neo Química Arena está localizada na Zona Leste de São Paulo. Chegar ao estádio é mais simples do que parece, especialmente se você se planejar com antecedência. A melhor opção é usar o transporte público, principalmente o metrô. A estação mais próxima é a Corinthians-Itaquera, que fica na linha 3-Vermelha do Metrô, oferecendo fácil acesso ao estádio.