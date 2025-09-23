Corinthians articula pagamento da última parcela de premiações atrasadas

O Corinthians espera concluir, nos próximos dias, o pagamento de premiações atrasadas ao elenco, referentes a metas alcançadas no Campeonato Brasileiro de 2024 e no Paulistão desta temporada. O valor total gira em torno de R$ 12 milhões.

Essa será a terceira e última parcela de um acordo costurado pela atual diretoria, sob comando de Osmar Stábile, em julho. A primeira parte foi paga naquele mesmo mês, e a segunda quitada em agosto. A expectativa é que o valor seja quitado nos próximos dias.

O atraso no pagamento das premiações gerou desconforto do elenco ainda na gestão de Augusto Melo. Em julho, Memphis, o camisa 10 do Corinthians, chegou a faltar a uma sessão de treinamento sem aviso prévio e justificou com uma insatisfação sobre pendências da diretoria com o elenco.

Vale lembrar, que a atual diretoria alinhou um acordo para o pagamento de metas individuais do holandês na segunda-feira (22).

Osmar Stábile ao lado de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Metas alcançadas

O Corinthians terminou o último Campeonato Brasileiro com uma vaga inesperada na Pré-Libertadores. Após passar a maior parte do torneio lutando contra o rebaixamento, o time embalou uma sequência de nove vitórias consecutivas e fechou a competição na sétima colocação.

No Paulistão deste ano, ainda sob o comando de Ramón Díaz, o clube alvinegro levantou a taça estadual ao eliminar o Santos na semifinal e superar o Palmeiras na decisão. A conquista pôs fim a um jejum de seis anos sem títulos.

Mobilização do Corinthians

Com problemas no fluxo de caixa, a diretoria organizou uma força-tarefa para quitar as pendências com o elenco. Quando assumiu o comando do Timão provisoriamente, em maio, o presidente Osmar Stabile chegou a dizer a situação financeira do clube era 'terra arrasada'.

A dívida total do Corinthians gira em torno de R$ 2,6 bilhões, conforme dados do balancete do primeiro semestre de 2025, divulgado no início de setembro. Diante desse cenário, a diretoria tem se mobilizado para regularizar pendências com diversos credores.

Entre eles está o Santos Laguna, do México. O clube brasileiro precisa pagar cerca de R$ 43 milhões para encerrar uma dívida relacionada à transferência do zagueiro Félix Torres, ainda em 2024. O pagamento é necessário para que o Corinthians resolva um transfer ban imposto pela FIFA, que atualmente impede o registro de novos jogadores por três janelas de transferências.