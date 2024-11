O Corinthians recebe o Vasco neste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro, em um duelo direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A partida será realizada na Neo Química Arena e o Timão busca a sexta vitória seguida na competição, feito que não alcança desde 2017.

A equipe treinada por Ramón Díaz venceu seus últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Nessa sequência, o Corinthians goleou o Athletico Paranaense por 5 a 2, venceu o Cuiabá por 1 a 0, bateu o Palmeiras por 2 a 0, superou o Vitória por 2 a 1 e, na última rodada, derrotou o Cruzeiro pelo mesmo placar.

O treinador argentino pode repetir um feito de Carille na campanha do heptacampeonato do Brasileirão, em 2017. Na ocasião, o Corinthians somou seis vitórias consecutivas ao vencer o Vitória, o Atlético-GO e o Cruzeiro por 1 a 0, além dos triunfos por 5 a 2 contra o Vasco, por 3 a 2 sobre o São Paulo, e 2 a 0 contra o Santos.

Confronto direto pela Libertadores

Diferente do cenário de 2017, quando o Timão conquistou o Campeonato Brasileiro, nesta temporada o Corinthians busca uma vaga na Libertadores. Em nono lugar, o clube alvinegro está apenas um ponto a frente do Vasco da Gama na tabela de classificação.

Os sete mais bem colocados garantem vaga na próxima edição da competição continental. O Cruzeiro ocupa a posição com 47 pontos, três a mais que o Corinthians. A disponibilidade de vagas pode aumentar caso o Botafogo conquiste a Libertadores sobre o Atlético Mineiro.

Neste cenário, o clube alvinegro precisaria superar o Bahia, oitavo colocado, que possui dois pontos a mais na tabela de classificação. As equipes vão se enfrentar na 37ª rodada, em duelo na Neo Química Arena.

O Timão venceu seus últimos cinco jogos no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Desfalques do Corinthians

Memphis e Yuri Alberto não vão jogar contra o Vasco da Gama. O holandês está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e o brasileiro se recupera de uma lesão muscular na coxa. A dupla marcou oito dos últimos dez gols do Corinthians na competição nacional.

A tendência é que Ramón Díaz escale Talles Magno e Romero como atacantes. Os dois jogadores têm uma relação com o adversário: enquanto o primeiro foi revelado no clube carioca, Romero marcou cinco gols contra o Vasco, sua principal vítima durante sua trajetória no Corinthians.

Anote na agenda

Neste domingo (24), o clube alvinegro encara o Vasco da Gama, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o atual nono colocado com 44 pontos.