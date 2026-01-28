Corinthians encara o Bahia para mudar histórico discreto em estreias do Brasileirão

O Corinthians terá a chance de melhorar seu retrospecto em estreias do Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), contra o Bahia. Desde que a competição passou a ser disputada em pontos corridos, o Timão conquistou mais vitórias do que derrotas nos jogos iniciais, mas ainda apresenta números discretos no geral.

No total, o histórico das estreias do Corinthians no Campeonato Brasileiro desde 2003 se apresenta assim: 22 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 46,9% de aproveitamento, 22 gols marcados e 24 gols sofridos. O confronto desta quarta-feira (28) será uma nova oportunidade para o clube equilibrar suas estatísticas e começar a temporada de forma positiva.

Entre as vitórias, o Timão superou times como Cruzeiro (2023), Botafogo (2011), Fluminense (2018), Atlético-MG (2015) e Athletico-PR (2010). As estreias vitoriosas contra Grêmio (2011) e Chapecoense (2017) foram o ponto de partida para temporadas que terminaram com o Corinthians levantando a taça do Brasileirão.

Por outro lado, o Corinthians já foi derrotado em estreias marcantes, como a perda por 3 a 2 para o Bahia (adversário deste ano) em 2019, a derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG em 2003 e o revés por 2 a 0 diante do Grêmio em 2006.

Entre essas partidas, a maior vitória do clube foi sobre o Botafogo, em 2022, quando venceu por 3 a 1. Os gols do Timão foram marcados por Lucas Piton, Paulinho e Gustavo Mantuan.

Corinthians enfrenta o Bahia na Vila Belmiro (Foto: Agência Corinthians)

Números em estreias do Brasileirão:

22 jogos 8V - 7E - 7D 46.9% aproveitamento 22 gols 24 gols sofridos

Estreias do Corinthians no Brasileirão desde 2003:

2003 - SCCP 0x3 Atlético-MG

2004 - Ponte Preta 3x2 SCCP

2005 - SCCP 2x2 Juventude

2006 - Grêmio 2x0 SCCP

2007 - SCCP 1x0 Juventude

2009 - SCCP 0x1 Internacional

2010 - SCCP 2x1 Athletico-PR

2011 - Grêmio 1x2 SCCP

2012 - SCCP 0x1 Fluminense

2013 - SCCP 1x1 Botafogo

2014 - Atlético-MG 0x0 SCCP

2015 - Cruzeiro 0x1 SCCP

2016 - SCCP 0x0 Grêmio

2017 - SCCP 1x1 Chapecoense

2018 - SCCP 2x1 Fluminense

2019 - Bahia 3x2 SCCP

2020 - SCCP 0x0 Atlético-GO

2021 - SCCP 0x1 Atlético-GO

2022 - Botafogo 1x3 SCCP

2023 - SCCP 2x1 Cruzeiro

2024 - SCCP 0x0 Atlético-MG

2025 - Bahia 1x1 SCCP

Corinthians na Vila Belmiro

O Corinthians vai estrear no Brasileirão fora de casa, na Vila Belmiro, em jogo contra o Bahia. A mudança do mando da Neo Química Arena busca equilibrar o período de preparação da equipe antes da decisão da Supercopa Rei contra o Flamengo, marcada para quatro dias após a estreia da liga nacional, em Brasília.

Originalmente, a estreia do Timão estava marcada para o dia 29 de janeiro, mas foi antecipada em um dia justamente para igualar o tempo de descanso que o Flamengo terá antes de enfrentar o rubro-negro carioca na decisão da Supercopa Rei.

A alteração também atende a uma determinação de segurança pública, que impede a realização de duas partidas envolvendo os três clubes da capital no mesmo dia. Com o São Paulo jogando no Morumbi em 28 de janeiro, o Corinthians optou pelo litoral paulista, garantindo quatro dias completos de preparação e treinamento para a Supercopa.