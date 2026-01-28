Corinthians encara o Bahia para mudar histórico discreto em estreias do Brasileirão
Timão fará sua estreia na competição como mandante, mas longe da Neo Química Arena
O Corinthians terá a chance de melhorar seu retrospecto em estreias do Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), contra o Bahia. Desde que a competição passou a ser disputada em pontos corridos, o Timão conquistou mais vitórias do que derrotas nos jogos iniciais, mas ainda apresenta números discretos no geral.
No total, o histórico das estreias do Corinthians no Campeonato Brasileiro desde 2003 se apresenta assim: 22 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 46,9% de aproveitamento, 22 gols marcados e 24 gols sofridos. O confronto desta quarta-feira (28) será uma nova oportunidade para o clube equilibrar suas estatísticas e começar a temporada de forma positiva.
Entre as vitórias, o Timão superou times como Cruzeiro (2023), Botafogo (2011), Fluminense (2018), Atlético-MG (2015) e Athletico-PR (2010). As estreias vitoriosas contra Grêmio (2011) e Chapecoense (2017) foram o ponto de partida para temporadas que terminaram com o Corinthians levantando a taça do Brasileirão.
Por outro lado, o Corinthians já foi derrotado em estreias marcantes, como a perda por 3 a 2 para o Bahia (adversário deste ano) em 2019, a derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG em 2003 e o revés por 2 a 0 diante do Grêmio em 2006.
Entre essas partidas, a maior vitória do clube foi sobre o Botafogo, em 2022, quando venceu por 3 a 1. Os gols do Timão foram marcados por Lucas Piton, Paulinho e Gustavo Mantuan.
Números em estreias do Brasileirão:
- 22 jogos
- 8V - 7E - 7D
- 46.9% aproveitamento
- 22 gols
- 24 gols sofridos
Estreias do Corinthians no Brasileirão desde 2003:
- 2003 - SCCP 0x3 Atlético-MG
- 2004 - Ponte Preta 3x2 SCCP
- 2005 - SCCP 2x2 Juventude
- 2006 - Grêmio 2x0 SCCP
- 2007 - SCCP 1x0 Juventude
- 2009 - SCCP 0x1 Internacional
- 2010 - SCCP 2x1 Athletico-PR
- 2011 - Grêmio 1x2 SCCP
- 2012 - SCCP 0x1 Fluminense
- 2013 - SCCP 1x1 Botafogo
- 2014 - Atlético-MG 0x0 SCCP
- 2015 - Cruzeiro 0x1 SCCP
- 2016 - SCCP 0x0 Grêmio
- 2017 - SCCP 1x1 Chapecoense
- 2018 - SCCP 2x1 Fluminense
- 2019 - Bahia 3x2 SCCP
- 2020 - SCCP 0x0 Atlético-GO
- 2021 - SCCP 0x1 Atlético-GO
- 2022 - Botafogo 1x3 SCCP
- 2023 - SCCP 2x1 Cruzeiro
- 2024 - SCCP 0x0 Atlético-MG
- 2025 - Bahia 1x1 SCCP
Corinthians na Vila Belmiro
O Corinthians vai estrear no Brasileirão fora de casa, na Vila Belmiro, em jogo contra o Bahia. A mudança do mando da Neo Química Arena busca equilibrar o período de preparação da equipe antes da decisão da Supercopa Rei contra o Flamengo, marcada para quatro dias após a estreia da liga nacional, em Brasília.
Originalmente, a estreia do Timão estava marcada para o dia 29 de janeiro, mas foi antecipada em um dia justamente para igualar o tempo de descanso que o Flamengo terá antes de enfrentar o rubro-negro carioca na decisão da Supercopa Rei.
A alteração também atende a uma determinação de segurança pública, que impede a realização de duas partidas envolvendo os três clubes da capital no mesmo dia. Com o São Paulo jogando no Morumbi em 28 de janeiro, o Corinthians optou pelo litoral paulista, garantindo quatro dias completos de preparação e treinamento para a Supercopa.
