A primeira opção é o jogador permanecer com a parte que possui do seu percentual, principalmente devido ao seu interesse no fechamento do negócio. A segunda opção é que cada parte ceda 50% do que possui. Assim, o Timão passaria a ter 35% da parte econômica de Adson, enquanto o jogador transferiria 15%. A divisão ficaria da seguinte forma: Nantes com 50%, Corinthians com 35% e Adson com 15%.