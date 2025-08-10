Corinthians sem Memphis: desempenho surpreende mesmo sem o atacante
Camisa 10 está fora do duelo contra o Juventude, nesta segunda-feira (11)
O Corinthians entra em campo nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, sem o atacante Memphis Depay, que está lesionado. Apesar da ausência do camisa 10, os números da equipe mostram que o time tem conseguido manter um bom desempenho mesmo sem ele em campo desde que chegou ao Brasil.
Com o atacante em campo, o time disputou 49 partidas, conquistando 26 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, o que representa um aproveitamento de 59,2%. Nesses jogos, o time marcou 78 gols e sofreu 55, mostrando um desempenho equilibrado tanto no ataque quanto na defesa.
Por outro lado, nas 16 partidas disputadas sem Depay, devido à lesão, o Corinthians obteve um aproveitamento ainda melhor, de 72,9%. A equipe somou 9 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota, além de marcar 17 gols e sofrer apenas 8, indicando que o time tem conseguido manter a consistência e a solidez mesmo com a ausência do seu principal jogador ofensivo. Os números são do Sofascore.
Com Depay:
Jogos: 49
Vitórias: 26
Empates: 11
Derrotas: 12
Aproveitamento: 59,2%
Gols marcados: 78
Gols sofridos: 55
Sem Depay:
Jogos: 16
Vitórias: 9
Empates: 6
Derrotas: 1
Aproveitamento: 72,9%
Gols marcados: 17
Gols sofridos: 8
Lesão de Memphis
Memphis Depay precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, válido pela Copa do Brasil. O camisa 10 do Corinthians sentiu um incômodo após uma queda isolada e solicitou substituição.
Exames realizados diagnosticaram uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita do holandês. Memphis iniciou o processo de recuperação com o departamento de fisioterapia do clube. Até o momento, a diretoria do Corinthians não divulgou uma previsão para o retorno do holandês aos gramados.
