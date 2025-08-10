O Corinthians entra em campo nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, sem o atacante Memphis Depay, que está lesionado. Apesar da ausência do camisa 10, os números da equipe mostram que o time tem conseguido manter um bom desempenho mesmo sem ele em campo desde que chegou ao Brasil.

Com o atacante em campo, o time disputou 49 partidas, conquistando 26 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, o que representa um aproveitamento de 59,2%. Nesses jogos, o time marcou 78 gols e sofreu 55, mostrando um desempenho equilibrado tanto no ataque quanto na defesa.

Por outro lado, nas 16 partidas disputadas sem Depay, devido à lesão, o Corinthians obteve um aproveitamento ainda melhor, de 72,9%. A equipe somou 9 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota, além de marcar 17 gols e sofrer apenas 8, indicando que o time tem conseguido manter a consistência e a solidez mesmo com a ausência do seu principal jogador ofensivo. Os números são do Sofascore.

Com Depay:

Jogos: 49

Vitórias: 26

Empates: 11

Derrotas: 12

Aproveitamento: 59,2%

Gols marcados: 78

Gols sofridos: 55

Sem Depay:

Jogos: 16

Vitórias: 9

Empates: 6

Derrotas: 1

Aproveitamento: 72,9%

Gols marcados: 17

Gols sofridos: 8

Memphis não encara o Juventude (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Lesão de Memphis

Memphis Depay precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, válido pela Copa do Brasil. O camisa 10 do Corinthians sentiu um incômodo após uma queda isolada e solicitou substituição.

Exames realizados diagnosticaram uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita do holandês. Memphis iniciou o processo de recuperação com o departamento de fisioterapia do clube. Até o momento, a diretoria do Corinthians não divulgou uma previsão para o retorno do holandês aos gramados.