⚽COMO FOI A PARTIDA?

Em um jogo sem gols, o Corinthians viu o Marília criar as melhores oportunidades durante a primeira etapa. Mesmo assim, nenhum dos times balançou as redes. No segundo tempo, o Timão conseguiu crescer um pouco mais, com boas oportunidades principalmente nos minutos finais, entretanto, desperdiçou as melhores chances.