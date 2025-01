Corinthians ganha reforço em meio à falta de contratações na janela

Pedro Raul foi o nome da vitória do Corinthians sobre o RB Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O atacante entrou no decorrer da partida, e de cabeça, marcou o gol que garantiu o triunfo alvinegro sobre o Massa Bruta.

O atacante quebrou um jejum de nove meses sem marcar, a última vez havia sido na goleada sobre o Nacional-PAR por 4 a 0, no dia 9 de abril, em partida válida pela fase de grupos da última edição da Copa Sul-Americana.

Em uma temporada que o Corinthians não fez contratações, Pedro Raul ressurge como uma opção para a reserva de Yuri Alberto. Contratado no início do ano passado para reforçar o ataque, o centroavante custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões de reais na cotação atual) em negociação junto ao Necaxa, do México, por 100% de seus direitos federativos.

Na última temporada, o jogador disputou 33 jogos e marcou apenas 3 gols, causando uma má impressão ao torcedor. Neste ano, Pedro Raul quer mudar essa história. Na reserva de Héctor Hernández, o atacante entrou no segundo tempo e foi decisivo. O outro gol da partida foi marcado por Talles Magno. Lucas Evangelista fez para o RB Bragantino.

Na quarta-feira (15), o jogador já havia sido destaque no jogo-treino contra o União Barbarense, no CT Joaquim Grava. Pedro Raul fez dois gols na vitória por 4 a 1 do Corinthians em desafio preparatório para o Campeonato Paulista.

O treinador Ramón Díaz decidiu poupar a equipe no começo desta temporada. Visando o confronto contra o Universidad Central, da Venezuela, pela Pré-Libertadores, o comandante argentino pretende escalar reservas nos primeiros jogos do Paulistão.

Pedro Raul quer aproveitar as oportunidades no começo do torneio estadual para mostrar que pode ser uma peça importante para o elenco. O atacante revelou que temeu não ser inscrito no Paulistão, mas que quer provar que pode ser protagonista do time.

— Tive uma semana conturbada. Saíram notícias de que eu não havia sido inscrito, mas acabei inscrito no Paulistão. Tinha o foco de voltar a ser protagonista, no ano passado aprendi muito. Voltei com outra cabeça e outro foco para ajudar a equipe dentro de campo — disse em entrevista à 'TNT Sports'.

Pedro Raul marcou o segundo gol do Corinthians na virada sobre o RB Bragantino(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

O atacante surge como principal opção para a próxima escalação de Ramón Díaz. No domingo (19), o Corinthians enfrenta o Velo Clube às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Pedro Raul quer uma vaga no time titular, lugar que pertenceu a Héctor Hernández na vitória contra o RB Bragantino.