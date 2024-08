Corinthians elimina o Grêmio nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 23:53 • Rio de Janeiro

O Corinthians avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (07), no Couto Pereira, em Curitiba, o Timão garantiu a classificação após vencer o Grêmio nos pênaltis após mais um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

A decisão foi para os pênaltis após os times empatarem em 0 a 0 novamente. Nas penalidades, o Corinthians aproveitou todas as batidas, já o Grêmio desperdiçou com Edenilson, Cristaldo e Pavón.

Com a classificação, o Timão aguarda seu próximo adversário, que será definido através de sorteio.

A próxima fase deve acontecer entre o final de agosto e as primeiras semanas de setembro.

Agora os times viram a página e focam no Campeonato Brasileiro. Classificado, o Corinthians ganha ânimo para fugir da zona de rebaixamento. Na 18ª colocação, com 20 pontos conquistados, busca uma vitória na próxima rodada, quando encara o Red Bull Bragantino. Já o Grêmio quer se afastar do Z-4 e enfrenta o Cuiabá. Na próxima semana, o Tricolor entra em campo pela Libertadores, contra o Fluminense.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

⚽ ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: RENATO PORTALUPPI)

Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi, Cristaldo e Reinaldo; Pavon e Soteldo

CORINTHIANS (Técnico: RAMÓN DÍAZ)

Hugo Souza; Fagner, Cacá, André Ramalho e Hugo; Ryan, Alex Santana, Ryan e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto

