10 jogos que fizeram de Yuri Alberto o protagonista do Corinthians

O Corinthians anunciou, na noite desta quinta-feira (24), a renovação de contrato com Yuri Alberto até 2030. Contratado em 2022, o atacante enfrentou duras críticas durante a temporada de 2023, mas deu a volta por cima: foi artilheiro do futebol brasileiro em 2024 e se consagrou como herói do título paulista em 2025. Foram 184 partidas pelo Timão, mas algumas merecem destaque.

10 - Flamengo 1 x 2 Corinthians - Brasileirão 2022 - 02/11/2022

A Fiel ainda sentia o golpe do vice-campeonato da Copa do Brasil, perdido para o Flamengo menos de um mês antes. No reencontro entre as equipes, no Maracanã, o jogo estava empatado, após gols de Matheus França, para os cariocas, e Du Queiroz, para o Timão. Na segunda etapa, Yuri Alberto decidiu. Marcou o gol da vitória e garantiu o Corinthians na Libertadores do ano seguinte.

Yuri lavou a alma da Fiel (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

9 - Corinthians 4 x 1 Atlético-GO - Copa do Brasil 2022 - 17/08/2022

Foi a primeira grande atuação de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o Timão precisava reverter o placar na Neo Química Arena. O atacante marcou três vezes na goleada por 4 a 1 e classificou o time para a semifinal da Copa do Brasil. O hat-trick apresentou Yuri à Fiel e mudou o rumo da sua passagem pelo clube.

Atacante definiu classicação do Corinthians (Foto: Victor Monteiro/W9/Lance!)

8 - São Paulo 1 x 1 Corinthians – Brasileirão 2022 - 11/09/2022

Yuri Alberto abriu o placar no Morumbi e marcou seu primeiro gol em clássicos com a camisa do Corinthians. O São Paulo empatou com Éder, mas o atacante foi um dos destaques da partida. O desempenho no Majestoso reforçou sua condição de titular na equipe de Vítor Pereira.

Yuri Alberto marcou o empate por 1 a 1 contra o São Paulo (Foto: Alex Silva/LANCE!)

7 - Santos 0 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2023 - 21/06/2023

Yuri Alberto encerrou um jejum de dez partidas sem marcar ao abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Santos na Vila Belmiro. O gol foi um alívio para o atacante e para a equipe, que vinha enfrentando dificuldades na competição. Após a partida, Yuri cumpriu uma promessa atravessando o gramado de joelhos.

Yuri Alberto marcou contra o Santos (Foto: Fernanda Luz/ Agif/Gazeta Press)

6 - Palmeiras 2 x 2 Corinthians – Paulistão 2024 - 18/02/2024

Em um clássico disputado na Arena Barueri, o Corinthians arrancou um empate heroico contra o Palmeiras. Após estar perdendo por 2 a 0 com gols de Endrick e Flaco López, o Timão reagiu nos minutos finais. Yuri Alberto marcou aos 41 minutos do segundo tempo, e Rodrigo Garro empatou nos acréscimos, aos 54 minutos.

Yuri Alberto marcou no empate por 2 a 2 com o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

5 - Criciúma 2 x 4 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2024 - 01/12/2024

Em uma virada emocionante no Estádio Heriberto Hülse, o Corinthians derrotou o Criciúma por 4 a 2, com dois gols de Yuri Alberto. Após o Timão sair atrás no placar com dois gols de Bolasie para o Criciúma, o atacante corintiano marcou duas vezes na segunda etapa, virando o jogo para o Timão. Com os gols, Yuri Alberto assumiu a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, ultrapassando Estêvão, do Palmeiras, que tinha 12.

Yuri Alberto marcou contra o Criciúma (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

4 - Corinthians 3 x 2 UCV - Pré-Libertadores 2025 - 26/02/2025

Na volta da segunda fase da Pré-Libertadores, Yuri Alberto brilhou na Neo Química Arena. Logo aos 2 minutos, abriu o placar após cruzamento de Martínez, dando vantagem ao Corinthians. Mas o jogo ficou nervoso: a UCV reagiu, virou e deixou a torcida apreensiva com um possível vexame.

Quando tudo se encaminhava para os pênaltis, Yuri apareceu de novo. Aos 43 do segundo tempo, recebeu cruzamento de Garro e mandou para as redes. Foi o gol da classificação e da salvação. Em noite de tensão, ele foi decisivo, de novo.

Yuri Alberto salvou o Corinthians naquela eliminatória (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

3 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2024 - 04/11/2024

Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o clássico com mais uma atuação decisiva de Yuri Alberto. O camisa 9 fechou o placar no segundo tempo, após Garro ter aberto o marcador no fim da etapa inicial.

A partida ficou marcada também por uma cena simbólica: uma cabeça de porco foi arremessada no gramado em provocação ao rival. O Corinthians quebrou um jejum de três anos sem vitórias sobre o Palmeiras.

Corinthians venceu o Palmeiras em 2024 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

2 - Corinthians 4 x 2 Internacional – Brasileirão 2025 - 03/05/2025

Diante do ex-clube, Yuri Alberto fez valer do ex na Neo Química Arena. O atacante marcou três vezes e comandou a virada do Corinthians em um jogo eletrizante. Com o hat-trick, se tornou o maior artilheiro do clube no século XXI

Yuri Alberto marcou três gols na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, no Brasileirão deste ano (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

1 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians – Final do Paulistão 2025 - 27/03/2025

Yuri Alberto foi o autor do gol que garantiu o título estadual ao Timão nesta temporada, quebrando um jejum de seis anos sem conquistas. No duelo de ida, no Allianz Parque, o atacante recebeu bom passe de Yuri Alberto, fintou a marcação, e balançou as redes. A partida de volta, na Neo Química Arena, terminou empatada por 0 a 0.