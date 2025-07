O Corinthians enfrenta o Botafogo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em acordo com a diretoria, a comissão técnica do Timão optou por escalar um time misto para a partida contra o Botafogo. A medida tem o objetivo poupar alguns atletas da equipe para o confronto da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (31) contra o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília).

Dorival decidiu preservar alguns jogadores considerados fundamentais do elenco neste sábado. Atletas como Memphis Depay, Gustavo Henrique e Breno Bidon vão começar no banco de reservas diante do Botafogo, evitando o desgaste físico.

Para a partida, o Timão tem o retorno de Yuri Alberto, que está recuperado de uma lesão na região lombar sofrida no dia 24 de maio, durante o jogo contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles, André Carrillo e Gustavo Bahia; Talles Magno e Romero (Técnico: Dorival Júnior)

Já o Botafogo tem duas alterações em relação à última partida do Brasileirão: Nathan Fernandes substitui Artur no ataque e Allan na vaga do volante Marlon Freitas.

ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Allan e Joaquín Correa; Álvaro Montoro, Nathan Fernandes e Arthur Cabral (Técnico: Davide Ancelotti).