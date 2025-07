Volta de Yuri Alberto é esperança para Corinthians acabar com seca de gols

Dorival tem um reforço importante para a sequência da temporada no Corinthians. Neste sábado (26), contra o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, o treinador poderá contar com a volta de Yuri Alberto. Afastado do time desde o final de maio devido a uma lesão nas costas, o jogador volta em um momento crucial.

Desde que Yuri Alberto se machucou contra o Atlético-MG, dia 24 de maio, o time perdeu força ofensiva e viu sua média de gols no Campeonato Brasileiro despencar. Até o momento, o Timão marcou 15 vezes na competição. Nas dez primeiras rodadas, com Yuri em campo, foram 12 gols — metade deles com participação direta do camisa 9, que marcou cinco vezes e deu uma assistência.

Sem o atacante, a equipe comandada por Dorival Júnior viu sua produção ofensiva despencar. Nas seis partidas disputadas desde sua lesão, foram apenas três gols marcados. A média caiu de 1,2 para 0,5 por jogo, com o time chegando a dois jogos consecutivos sem balançar as redes no Brasileirão.

Artilheiro do Corinthians na temporada com 13 gols, Yuri Alberto tem sua volta ao time planejada com cautela. O foco do departamento médico e da comissão técnica é tê-lo em plenas condições para o clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A tendência é que ele comece no banco de reservas contra o Botafogo.

O problema é que neste sábado, Yuri não terá um dos jogadores que mais o aciona. Rodrigo Garro levou o terceiro cartão amarelo, assim como o volante José Martínez, e ambos estão suspensos por acúmulo de cartões. Em compensação, Raniele retorna após cumprir suspensão na última rodada, contra o Cruzeiro.

— A meia, eu falo no seguinte sentido, que pra mim, nós temos um volante, por características, que é o Raniele. Características. Os demais jogadores são jogadores de segunda função, na minha concepção. Bidon é um desses. Não especificamente um meia de organização, ou de criação, talvez, como Garro. Mas é um segundo volante, que na minha concepção, são meias. São jogadores que jogam com aproximação, que tem um bom passe, que tem potencial de infiltração. São esse tipo de jogadores. Na minha cabeça, nós temos o Raniele, que realmente, pra mim, é um volante funcional, dentro da condição de volante. E a maioria deles, Carrillo, Martinez, Charles, já são, na minha concepção, segundo volantes — afirmou Dorival.

Dorival deve optar por uma formação mista. Jogadores como Memphis Depay, Gustavo Henrique e Matheus Bidu devem ser preservados, pensando na partida decisiva contra o rival alviverde, na Neo Química Arena. Sem um jogador específico para a função de Garro, o treinador deve optar por ter Carrillo no setor, atrás de uma dupla de ataque, que deve ser formada por Talles Magno e Romero.

Com 20 pontos somados, o Corinthians ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela do Brasileirão.