Com semana livre, Corinthians ganha fôlego para recuperar elenco

O Corinthians terá uma semana livre de jogos para se preparar para o confronto diante do Sport, marcado para o próximo domingo (21), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. O intervalo será um “respiro” para o técnico Dorival Júnior recuperar o elenco após a maratona de duas partidas na última semana.

Na quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Timão derrotou o Athletico-PR por 2 a 0 e garantiu vaga na próxima fase. Já no fim de semana, pelo Brasileirão, venceu o Fluminense por 1 a 0, com gol de Matheuzinho, resultado que fez a equipe subir três posições na tabela. Agora, ocupa a 9ª colocação, com 29 pontos.

No duelo contra o Sport, o Corinthians busca a terceira vitória consecutiva como visitante na competição. O time pernambucano, por sua vez, amarga a lanterna do campeonato e vive um momento de dificuldades.

O Sport viveu um ano de muitas oscilações em 2025. Em 44 partidas disputadas, o time somou 13 vitórias, 13 empates e 18 derrotas, alcançando apenas 39,4% de aproveitamento. A equipe balançou as redes 53 vezes, mas teve a defesa igualmente vazada em 53 oportunidades, refletindo a instabilidade do elenco ao longo da temporada.

A chegada do técnico Daniel Paulista, porém, ainda não mudou o cenário de forma significativa. Sob seu comando, o Leão atuou em 11 jogos, conquistando apenas uma vitória, além de seis empates e quatro derrotas. O aproveitamento caiu para 27,3%, com 10 gols marcados e 16 sofridos, números que reforçam a dificuldade do treinador em encontrar soluções rápidas para a equipe. Apesar do momento ainda ruim, conseguiu resultados importantes como a vitória contra o Grêmio, fora de casa, e o empate contra o Bragantino, também longe da Ilha do Retiro.

Corinthians tenta esvaziar o Departamento Médico (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lesionados no Corinthians

O técnico Dorival Júnior precisou lidar com uma série de desfalques importantes na partida. Raniele ficou fora em processo de transição física, enquanto José Martínez se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo. Também não estiveram à disposição Charles, com dores no joelho direito; Carrillo, em tratamento de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo; e Memphis Depay, vetado por um edema na coxa direita.

Por fim, durante o aquecimento do confronto diante do Fluminense, Rodrigo Garro sentiu dores na panturrilha e acabou cortado até do banco de reservas. Após o jogo, Dorival demonstrou confiança em contar com alguns retornos no elenco dentro de, no máximo, três rodadas.

— Nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo. Se Deus quiser, até mais duas ou três rodadas, é tudo que nós queremos, a exceção talvez do Carrillo — disse Dorival Júnior.