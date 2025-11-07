menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians: Dorival Júnior comanda treino tático de olho no Ceará

Equipe alvinegra intensifica preparação no CT Joaquim Grava

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 07/11/2025
14:38
Corinthians passa a pensar no Ceará (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Corinthians passa a pensar no Ceará (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
O Corinthians deu sequência à preparação para o duelo contra o Ceará, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (sete), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco alvinegro concluiu o segundo treino da semana com foco em ajustes táticos de olho na busca pela décima segunda vitória na competição.

As atividades começaram com um trabalho de força na academia, seguido de aquecimento no gramado. Em seguida, o elenco participou de um exercício voltado à troca de passes e manutenção da posse de bola, simulando situações de jogo sob pressão adversária.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Red Bull Bragantino realizaram atividades regenerativas na parte interna do CT, enquanto os demais permaneceram em campo. O técnico Dorival Júnior comandou um treino tático com ênfase nas movimentações ofensivas e na organização da equipe em campo.

A preparação para o confronto será concluída na manhã deste sábado (8), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians enfrenta o Ceará no domingo (9), às 16h, na Neo Química Arena, em confronto decisivo para as pretensões do time no Campeonato Brasileiro.

Corinthians luta por vaga na Libertadores (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Corinthians luta por vaga na Libertadores (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Desfalques no Corinthians

O técnico Dorival Júnior terá três desfalques certos para o confronto diante do Ceará. Os meio-campistas José Martínez e Charles foram expulsos na derrota para o Red Bull Bragantino, enquanto André Carrillo está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro.

Outro desfalque é o volante Raniele, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem realizado nesta quinta-feira (6). O volante, que foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Red Bull Bragantino, já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia.

Próximos jogos:

  • Corinthians x Ceará - 09/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
  • Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
  • Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
  • Corinthians x Botafogo - 30/11 - Horário a confirmar - Neo Química Arena (SP)
  • Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
  • Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

