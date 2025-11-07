Corinthians: Dorival Júnior comanda treino tático de olho no Ceará

O Corinthians deu sequência à preparação para o duelo contra o Ceará, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (sete), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco alvinegro concluiu o segundo treino da semana com foco em ajustes táticos de olho na busca pela décima segunda vitória na competição.

continua após a publicidade

As atividades começaram com um trabalho de força na academia, seguido de aquecimento no gramado. Em seguida, o elenco participou de um exercício voltado à troca de passes e manutenção da posse de bola, simulando situações de jogo sob pressão adversária.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Red Bull Bragantino realizaram atividades regenerativas na parte interna do CT, enquanto os demais permaneceram em campo. O técnico Dorival Júnior comandou um treino tático com ênfase nas movimentações ofensivas e na organização da equipe em campo.

continua após a publicidade

A preparação para o confronto será concluída na manhã deste sábado (8), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians enfrenta o Ceará no domingo (9), às 16h, na Neo Química Arena, em confronto decisivo para as pretensões do time no Campeonato Brasileiro.

Corinthians luta por vaga na Libertadores (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Desfalques no Corinthians

O técnico Dorival Júnior terá três desfalques certos para o confronto diante do Ceará. Os meio-campistas José Martínez e Charles foram expulsos na derrota para o Red Bull Bragantino, enquanto André Carrillo está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Outro desfalque é o volante Raniele, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem realizado nesta quinta-feira (6). O volante, que foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Red Bull Bragantino, já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia.

Próximos jogos: