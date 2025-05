Corinthians: Dorival Júnior atualiza quadro médico de Rodrigo Garro

O Corinthians aguarda o retorno do meia Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino não entra em campo desde a final do Paulistão, o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no dia 27 de março.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior assumiu o comando do clube alvinegro na última semana e ainda não pôde contar com o jogador, um dos pilares das boas campanhas recentes do Corinthians, na reta final do Brasileirão, e no Campeonato Paulista.

— O Garro continua entregue ao departamento médico, não iniciou o processo de transição. Então, ainda é muito cedo para uma avaliação um pouco mais segura e para que tivéssemos assim uma definição de uma possível data de retorno eu acho que já deveríamos ter ele em campo, ainda não vem acontecendo. Ele está entregue — disse o treinador do Timão em entrevista coletiva após o empate da equipe por 1 a 1 contra o América de Cali, pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (7), o jogador realizou as primeiras atividades de fisioterapia em campo, mas ainda sem bola.

Rodrigo Garro em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Problema com desfalques

O treinador teve dificuldades para escalar o que considera o melhor do elenco em suas três primeiras partidas no comando do Corinthians. Dorival Júnior esteve a frente do Timão nas vitórias por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil, 4 a 2 contra o Internacional, no Brasileirão, e no empate por 1 a 1 com o América de Cali, na Sul-Americana.

O técnico não conseguiu repetir o time em nenhuma destas partidas. Além de Garro, Dorival Júnior também não pode contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia. Além disso, teve os desfalques pontuais de Angileri, contra o Internacional, e Matheuzinho, pela Sul-Americana, que ficaram de fora para um controle de carga.