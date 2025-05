Corinthians tropeça, e Dorival Júnior liga alerta para problema na temporada

O Corinthians se complicou na Sul-Americana ao empatar por 1 a 1 contra o América de Cali, nesta terça-feira (6), na Neo Química Arena. O Timão ocupa o terceiro lugar no Grupo C da competição continental e perdeu a chance de ultrapassar o adversário colombiano, atualmente na segunda colocação.

Dorival Júnior poderia ter conquistado a terceira vitória consecutiva como treinador do Timão. Anteriormente, a equipe venceu o Novorizontino, pela Copa do Brasil, e Internacional, pelo Brasileirão. O técnico lamentou o tropeço e culpou o desgaste da equipe pelo baixo desempenho.

— Fizemos uma partida que poderíamos ter tido outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia. Mas, como vou mudar por completo uma escalação, em um momento decisivo? Temos que ter essa consciência. Dentro do possível, nós faremos — disse o treinador em entrevista coletiva.

Treinador chegou há uma semana e comandou o Corinthians em três partidas (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Desgaste

Segundo Dorival Júnior, o Corinthians teve dificuldades para manter o nível do futebol apresentado na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, no último final de semana. O treinador citou José Martínez, que saiu lesionado na primeira etapa, para criticar o calendário brasileiro.

— Dois dias e meio é difícil manter o mesmo dia de atuação. Isso talvez seja o maior complicador do futebol brasileiro. Martínez, em um esforço excessivo, uma lesão muscular. Jogamos há dois dias e meio atrás, a recuperação é curta — falou o treinador.

continua após a publicidade

Dorival Júnior foi apresentado na última terça-feira (29), e mesmo com pouco tempo de trabalho, é cobrado para levar o Timão adiante nas três competições que disputa: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. O treinador falou sobre como está sendo o trabalho, e que, no momento, a prioridade é ter uma equipe descansada.

— Estamos implantando o que penso taticamente. O trabalho é diário. Tudo o que fazemos são trabalhos táticos. Não me reporto a outro tipo de trabalho se não táticos ou bola parada. De modo geral, está sendo implantado o que queremos. O desenvolvimento é contínuo. O principal é ter uma equipe recuperada em campo. Se entrássemos com uma equipe cansada com o Inter, provavelmente não teríamos o resultado que alcançamos. Fisicamente não alcançamos os resultados que queríamos — finalizou o treinador.