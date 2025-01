Corinthians divulga atualização médica de Gustavo Henrique

O Corinthians atualizou na tarde desta quinta-feira (23) o quadro médico do zagueiro Gustavo Henrique, que ainda não entrou em campo pelo clube paulista nesta temporada.

Segundo comunicado, o jogador sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita durante a pré-temporada da equipe no CT Joaquim Grava. Ele já iniciou o tratamento, em dois períodos, sob supervisão do departamento médico. A provável data de retorno, no entanto, não foi divulgada.

Gustavo Henrique terminou 2024 como titular do Corinthians ao lado de André Ramalho, mas terá nova concorrência no setor defensivo. De volta após defender o Ceará por empréstimo, João Pedro Tchoca foi titular e um dos destaques do time na vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

Além do jovem, a comissão técnica liderada por Ramón Díaz também conta com André Ramalho, Cacá e Félix Torres como opções.

Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, em partida contra o Juventude (Foto: Alan Morici/AGIF)

Veja o comunicado oficial do Corinthians sobre a lesão de Gustavo Henrique

