Dorival vê 'falta de inspiração' no Corinthians e destaca queda de desempenho em derrota

O Corinthians amargou sua segunda derrota seguida dentro do Brasileirão e estacionou nos 42 pontos, perdendo ainda a 12ª colocação para o rival deste domingo, o Ceará, que levou os três pontos após vencer por 1 a 0. Em entrevista após a partida, o técnico Dorival Jr. destacou o que faltou para sua equipe conseguir furar o bloqueio da defesa do Ceará e balançar as redes.

O treinador afirmou que faltou inspiração ao time em campo e ter tranquilidade para entender o cenário que o Ceará colocou como dificuldade e pontuou que, diante do volume de jogo que o Corinthians teve no confronto, deveria ter convertido as chances em gols para sair com os três pontos.

- Primeiro, eu acho que quando você tem um volume desse que nós tivemos, nós teríamos que ter uma tranquilidade um pouco maior. Tranquilidade que eu falo é a percepção de como trabalhar a bola, ter momentos de inspirações e isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Nós não estávamos num dia inspirado, e quando não existe essa inspiração natural, você acaba atropelando todos os processos. Realmente foi um dia muito difícil, uma marcação baixa, muito concentrada. Foram felizes na proposta que te deram. É muito difícil as vezes para a gente tentar pontuar um fato ou outro, mas a verdade é que hoje a nossa inspiração estava muito abaixo daquilo que nós fizemos muitas vezes dentro do nosso campo - disse Dorival.

Ainda sobre o duelo na Neo Química Arena, o comandante corinthiano avaliou o desempenho do trio Garro, Memphis e Yuri Alberto, tidos como a principal arma ofensiva da equipe e que tiveram uma partida abaixo tecnicamente diante do Ceará. O técnico afirmou que há, de fato, uma expectativa positiva com esses jogadores, mas que está devendo há alguns jogos nesta reta final de Brasileirão.

- Acho que quando você tem três jogadores desse nível, você aguarda e sempre gera uma expectativa muito positiva, muito mais positiva do que naturalmente negativa. Nós temos que procurar novamente o nosso melhor. Essa é uma consciência que nós temos que ter, o reconhecimento de que realmente nas últimas partidas não tivemos uma produção adequada e condizente com aquilo que nós podemos apresentar - completou.

Dorival opina sobre ausência de Garro no clássico

Para a próxima partida, Dorival não terá Rodrigo Garro à disposição contra o São Paulo na próxima rodada depois do meia levar o terceiro cartão amarelo neste domingo. O punição aconteceu aos 50 do segundo tempo, em um dos últimos lances do jogo, por uma "encarada" que o argentino deu no adversário do Ceará.

Apesar do ato de indisciplina dentro de campo, Dorival saiu em defesa do seu jogador, afirmou que vê a situação como um lance de jogo e que não a possibilidade do jogador sofrer uma punição ou precisar de uma conversa com a comissão técnica pela atitude tomada diante do Ceará.

- Isso aí é uma situação natural de jogo, não tem como você encarar de uma outra forma. Logicamente que nós vamos colocar que ele deveria ter tido um pouco mais de paciência com o momento, com a situação, mas não tem como você punir um atleta em razão de uma situação como essa. Se fosse uma situação diferente, provocativa, aí sim, mas não nesse caso - explicou o treinador.

Garro atua como peça importante nas bolas paradas do Corinthians, ferramenta muito utilizada por Dorival na equipe. No clássico, o camisa 8 não estará presente e o treinador afirmou que precisará ajustar o time para que alguém cumpra essa função, citada por ele como uma alternativa para destravar os jogos da equipe em diversos momentos.

- Temos que encontrar alguém que faça a função. Até porque nós temos, sim, uma jogada [aérea] que nos ajuda a destravar muitos jogos e não tendo [Garro], precisaremos encontrar um jogador que posa desenvolver e executar essa função.

O Corinthians volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, após a disputa da Data Fifa, diante do São Paulo. O clube terá a missão de vencer o rival pela primeira vez na temporada e o resultado positivo ainda coloca o Timão empatado em pontos com o Tricolor, que tem 45 pontos.