Corinthians define prioridade no mercado e estabelece perfil de contratação

O Corinthians pretende se reforçar para a segunda metade desta temporada. Dorival Júnior chegou ao clube no final de abril, e nunca escondeu o desejo de contar com novos jogadores para o restante do ano. Entretanto, a diretoria conta com um orçamento apertado, e precisa ser objetivo.

continua após a publicidade

— O que nós temos que ter é a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano praticamente, ele veio sendo alterado e acrescentando boas peças. É um grupo totalmente formado? Ainda não. Nós temos que ter essa consciência — disse o treinador em maio, ainda no começo de seu trabalho no Corinthians.

A janela de transferências começa no dia 10 de julho e se encerra em 2 de setembro. A percepção da comissão técnica é de que o time foi montado ofensivamente para atuar pelo meio, e por isso, não conseguiu criar alternativas para jogar com pontas.

continua após a publicidade

O Corinthians busca contratações pontuais, com prioridade para atacantes de lado. Ainda assim, o clube pretende focar em jogadores em fim de contrato ou disponíveis por empréstimo, sem custos de transferência.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Fabinho Soldado terá missão na janela do meio de temporada (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Outras metas

Alguns atletas já estavam no radar por carências identificadas antes mesmo da chegada de Dorival Júnior, ainda na época de Ramón Díaz. Um dos casos é a lateral direita. O Corinthians emprestou Fagner ao Cruzeiro no fim da última temporada e apostou em Léo Maná, jovem da base. No entanto, o jogador não se firmou como titular absoluto e chegou a dividir a posição com Félix Torres, que, sob comando do novo técnico, atuou improvisado no setor.

continua após a publicidade

Entretanto, o Timão sofre para encontrar alternativas. O Corinthians chegou a negociar com Igor Vinicius, ex-São Paulo, mas o jogador acabou acertando com o Santos. Outro atleta sondado foi David Pastor, do Farense, de Portugal, mas a negociação depende de uma rescisão do atleta com a equipe