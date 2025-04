Ficha do jogo COR HUR 1ª rodada Sul-Americana Data e Hora Quarta-feira (2), às 19h (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Cristián Marcelo Garay Reyes (CHI) Onde assistir

Corinthians e Huracán se enfrentam pelo início na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. A partida válida pela primeira rodada acontece nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19h (de Brasília), com transmissão exclusiva da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A equipe do técnico Ramón Díaz chega à competição após ser eliminada na pré-Libertadores. O time perdeu para o Barcelona de Guayaquil no jogo de ida e, mesmo com a vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena, foi eliminado do torneio.

Tudo sobre o jogo entre Corinthians e Huracán pela Sul-Americana (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X HURACÁN

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming);

🟨 Arbitragem: Cristián Marcelo Garay Reyes (CHI)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚫ CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto (Talles Magno).

🔴⚪ HURACÁN (Técnico: Frank Kudelka)

Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino e César Ibáñez; Emmanuel Ojeda e Leornado Gil; Walter Mazzantti, Makto Milijevic e Gabriel Alanis; Matías Tissera.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte