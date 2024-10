Corinthians encara o Racing pela semifinal da Sul-Americana







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 31/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

Nesta quinta-feira (31), o Corinthians enfrenta o Racing, no El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. O duelo, marcado para às 21h30 (horário de Brasília) vale uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana. O Timão tem ao seu favor um retrospecto recente favorável contra clubes argentinos em jogos eliminatórios.

Racing x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Em sete anos, o clube alvinegro disputou quatro decisões contra argentinos em fases decisivas de competições continentais. O Corinthians venceu todas jogando na casa do adversário, um cenário parecido com o duelo desta noite. A última vez que o Timão foi eliminado foi em 2017, justamente contra o Racing, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Desde então, Estudiantes, Newell's Old Boys, Boca Juniors e o próprio Racing foram vítimas do Corinthians. Três classificações foram conquistadas em jogos válidos por Copa Sul-Americana e uma na Libertadores.

El Cilindro

A primeira classificação neste retrospecto foi conquistada justamente contra o Racing em Avellaneda. Em 2019, o Timão enfrentou o adversário pela primeira fase da Copa Sul-Americana, na época disputada toda em formato eliminatório.

As equipes haviam empatado o jogo de ida por 1 a 1, na Neo Química Arena. Na época, havia a regra do gol fora de casa, e o Timão precisava marcar na Argentina para ter chances de se classificar,

Cristaldo, ex-Palmeiras, abriu o placar para os argentinos. Vagner Love entrou no segundo tempo e marcou para o Corinthians. Nos pênaltis, Cássio defendeu duas cobranças e garantiu a classificação do Timão.

Vagner Love foi o herói do Corinthians em 2019 (Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

La Bombonera

Em 2022, o Corinthians teve a missão de encarar o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores. Mais uma vez, o clube alvinegro não criou uma vantagem no jogo de ida. O Timão empatou em 0 a 0 com o adversário, jogando na Neo Química Arena.



Com nove desfalques, entre eles Renato Augusto e William, o Corinthians encarou o Boca Juniors em desvantagem por uma vaga nas quartas de final. Benedetto, errou um pênalti no tempo normal, o Timão se retrancou por quase o jogo todo e a decisão foi para as penalidades.

Cássio novamente salvou o clube alvinegro. O goleiro pegou dois pênaltis e o Corinthians eliminou o Boca Juniors em pela La Bombonera, mítico estádio em Buenos Aires. Foi a segunda classificação do Timão na Argentina desde 2017.

Duas vezes em 2023

O Timão teve duas vitórias marcantes na Argentina na última temporada. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians encarou o Newell's Old Boys nas oitavas de final. No primeiro jogo, o Timão saiu vitorioso contra os adversários após vencer por 2 a 1 na Neo Química Arena.

Ao contrário dos últimos jogos, não sofreu na volta. O Timão segurou o empate sem gols jogando no estádio Marcelo Bielsa, em Rosário. O sofrimento naquela competição estava reservado para as quartas de final.

Na fase seguinte, a equipe treinada por Luxemburgo enfrentou o Estudiantes. Na ida, o Corinthians venceu por 1 a 0, na Neo Química Arena. A partida decisiva foi no estádio José Luiz Hischi, em La Plata.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Logo no primeiro minuto, a equipe argentina abriu o placar com Mauro Méndez. Sem inspiração, o Timão foi pressionado durante toda a partida. O Corinthians conseguiu suportar o ímpeto do Estudiantes e o jogo foi para os pênaltis. Cássio defendeu a cobrança de Rollheiser, o craque adversário, e garantiu uma vaga na semifinal. O clube alvinegro acabou sendo eliminado pelo Fortaleza antes da decisão.

Cássio foi decisivo em classificação na Sul-Americana 2023 (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Decisão

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (31), para defender o tabu e chegar na final da Copa Sul-Americana. Na ida, o Timão empatou com o Racing por 2 a 2, na Neo Química Arena. O clube alvinegro precisa vencer para avançar à decisão. Em caso de novo pênalti, o jogo vai para as cobranças de pênaltis.