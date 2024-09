Corinthians cumpre promessa e divulga quanto gastou com cada reforço nessa janela

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 14/09/2024 - 09:49

Como prometido durante o "Dia da Transparência", evento realizado pelo presidente Augusto Melo na sexta-feira (13) para explicar eventuais dúvidas sobre a atual gestão, o Corinthians divulgou os valores e porcentagem gastos com os jogadores adquiridos na janela de transferência do meio deste ano.

O Alvinegro foi a equipe da Série A do Brasileiro que mais efetuou contratações nesse período. Foram nove no total, com custo total de R$ 61 milhões - incluindo salários, bônus e luvas até o fim de 2024 - segundo as informações apresentadas no evento.

Vale pontuar que a maioria dos contratados pelo time estava livre no mercado e dois atletas chegaram ao clube por empréstimo.

Confira os valores referentes a cada atleta contratado:

1 - Hugo Souza (Flamengo) - valor do empréstimo 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão na cotação atual).

2 - Alex Santana (Athlético-PR) - 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões na cotação atual) - 100% dos direitos econômicos

3 - André Ramalho (PSV-HOL) - R$0 - 100% dos direitos econômicos

4 - Charles (Midtjylland-DIN) - 1,6 milhões de euros (quase R$10 milhões na cotação atual) - 20% de mais valia

5- Talles Magno (NYC-EUA) - empréstimo com prioridade de compra

6 - José Martínez (Philadelphia Union-EUA) - 1,6 milhões de dólares ( cerca de R$ 9 milhões na cotação atual) - 90% dos direitos econômicos são do Corinthians - 10% Philadelhia

7- Hector Hernandes – R$ 0 - 100% dos direitos econômicos

8 - André Carrillo - R$0 - 100% dos direitos econômicos

9 - Memphis Depay - R$0 - 100% dos direitos econômicos

Durante o "Dia da Transparência", os dirigentes corintianos explicaram que as receitas com vendas e economias de custos, como salários destes atletas, totalizam R$ 80 milhões. Assim, o clube paulista apresenta um lucro de R$ 19 milhões.

Um dos principais fatores que ajudaram nessa conta foi a venda do atacante Wesley para o Al Nassr, da Arábia Saudita, por 20 milhões de dólares (cerca de R$ 112,6 milhões na cotação atual).