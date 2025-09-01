O Corinthians segue negociando com o Santos Laguna para derrubar um transfer ban imposto pela Fifa por dívida referente a contratação de Félix Torres, feita ainda no início de 2024. O Timão precisa pagar cerca de R$ 41 milhões ao clube mexicano.

Como punição, o Timão está proibido de inscrever novos jogadores pelas próximas três janelas de transferências, incluindo a atual, que se encerra na terça-feira (2). A diretoria alvinegra propôs pagar 70% do valor em duas parcelas e quitar o restante posteriormente, mas o Santos Laguna se mostrou irredutível e exige o pagamento integral para retirar a reclamação junto à Fifa.

Problemas à vista

O Corinthians ainda pode sofrer com novas sanções. A diretoria alvinegra aguarda decisão do CAS (Corte Arbitral do Esporte) sobre dois imbróglios financeiros que o Timão perdeu na Fifa envolvendo Matías Rojas e também uma dívida com Rodrigo Garro e o Talleres.

O Timão pode ser condenado a pagar R$ 40 milhões ao jogador paraguaio, que teve passagem pelo Parque São Jorge entre 2023 e 2024. O Corinthians busca um acordo enquanto o CAS ainda não marcou uma data para a decisão.

Outra dívida que pode acarretar transfer ban é com o Talleres, sobre a contratação de Rodrigo Garro, feita no início de 2024. O Corinthians deve 4,3 milhões dólares (cerca de R$ 23,3 milhões) ao clube argentino e também aguarda decisão do CAS.

Falta de diálogo

Sem os valores para acertar as pendências à vista, o Corinthians busca acordos com os credores, mas esbarra na desconfiança. A impressão nos bastidores é que a antiga gestão, comandada por Augusto Melo, negligenciou essas dívidas e os pedidos dos clubes envolvidos, e o clube perdeu poder de barganha.