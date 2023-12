O último ano da gestão de Duílio Monteiro Alves no Corinthians foi marcado por constantes trocas no comando técnico, polêmicas e protestos. A bagunça no alto comando refletiu dentro de campo, já que o Timão terminou o ano sem títulos e brigou contra o rebaixamento no Brasileirão. Apesar disso, a reportagem do Lance! destacou os três jogadores que conseguiram manter a consistência e encerraram o ano em alta no Timão.