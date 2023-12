O Corinthians se acertou com o Shakhtar Donetsk e garantiu a permanência de Maycon. Após longas negociações, a equipe ucraniana topou ceder o meia por mais uma temporada ao Timão. A informação foi divulgada pela ge e confirmada pelo Lance!. O atual vínculo de empréstimo do atleta de 26 anos com o Alvinegro acabaria no dia 31 de dezembro de 2023.