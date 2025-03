Corinthians na Sul-Americana: confira datas e horários dos jogos

A Conmebol divulgou no final da tarde desta terça-feira (18), as datas e os horários dos jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. O Corinthians está no Grupo C ao lado de América de Cali, da Colômbia, Huracán, da Argentina, e Racing, do Uruguai.

Semifinalista no ano passado, o Corinthians busca o título inédito do torneio. O Timão estreia no torneio no dia 2 de abril, uma quarta-feira, enfrentando o Huracán na Neo Química Arena, às 19h (de Brasília).

A equipe paulista garantiu vaga na Copa Sul-Americana após ser eliminada na fase preliminar da Libertadores. O Corinthians foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 3 a 2 no placar agregado da terceira fase, deixando o torneio continental mais importante e ingressando na disputa da Sul-Americana.

Na fase de grupos, os times jogam entre si em partidas de ida e volta. O líder de cada grupo avança diretamente para as oitavas de final, enquanto os vice-líderes disputarão um mata-mata contra as equipes que terminarem em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores.

A final da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 22 de novembro e será realizada no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Confira a programação completa dos jogos do Corinthians na fase de grupos:

Corinthians x Huracán-ARG (1ª rodada) – 02/04, às 19h, na Neo Química Arena

América de Cali-COL x Corinthians (2ª rodada) – 08/04, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero

Corinthians x Racing-URU (3ª rodada) – 24/04, às 19h, na Neo Química Arena

Corinthians x América de Cali-COL (4ª rodada) – 06/05, às 21h30, na Neo Química Arena

Racing-URU x Corinthians (5ª rodada) – 15/05, às 19h, no Estádio Centenário

Huracán-ARG x Corinthians (6ª rodada) – 27/05, às 21h30, no Estádio Tomás Adolfo Ducó