Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 27/06/2024 - 07:32 • São Paulo (SP)

O Corinthians está pagando muito caro por seus erros, segundo o técnico António Oliveira, que viu o time embalar o sétimo jogo seguido sem vencer no Brasileirão. Após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá na noite desta quarta-feira (26), na Neo Química Arena, o Timão segue na zona de rebaixamento e sem demonstrar que está prestes a deixar a incômoda posição na tabela.

Este foi o quarto jogo seguido do time na zona de rebaixamento, mas desde o início deste Brasileirão, o Corinthians entra e sai do Z4 e pouco consegue se distanciar das últimas posições da tabela. Até aqui, o time venceu apenas um jogo, contra o Fluminense, na quarta rodada, por 3 a 0.

- Reencontrar com as vitórias é deixar de cometer erros. Essa é a questão que temos pagado muito caro, porque reparem, em 12 jogos nós pontuamos em sete. Estamos a falar de um campeonato muito mais competitivo, mas como já disse, são 12 jogos, uma vitória não é satisfatória, temos que dar muito mais e por isso aquilo que me ensinaram é continuar a trabalhar, ser persistente, resiliente para podermos e conseguirmos chegarmos aos objetivos - avaliou o português.

Em 12 jogos do Brasileirão, além de ter apenas uma vitória, o Corinthians enfrenta outro problema: não conseguir balançar as redes. O time marcou apenas nove vezes, sofreu 13 e tem o segundo pior ataque do Nacional, atrás apenas do Grêmio, com sete. O time gaúcho, no entanto, tem duas partidas a menos.

Agora, o Corinthians precisa virar a chave e já pensar na próxima rodada, quando enfrenta o Palmeiras na segunda-feira (1°), no Allianz Parque, pela 13ª rodada. O Verdão vem de uma derrota para o Fortaleza, por 3 a 0, e precisa voltar a vencer para buscar a liderança.