26/06/2024

O técnico do Corinthians, António Oliveira, estava pouco simpático após o empate com o Cuiabá por 1 a 1 na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (26), pela 12ª rodada do Brasileirão. O português evitou falar sobre uma possível saída do clube e avisou: não vai chegar Neymar, Marquinhos ou Paquetá na janela de transferências.

- As pessoas precisam ajustar as suas expectativas em relação ao que eventualmente vai chegar. Não vai chegar aqui um Neymar, um Marquinhos, um Paquetá. Se calhar, não vamos ter aquilo que eventualmente me prometeram. A janela já vai ser uma situação completamente diferente, vamos ver o que o mercado e as oportunidades nos dão para poder treinar uma equipe mais competitiva e mais forte - disse o treinador alvinegro.

Sobre o cargo em risco, António Oliveira disse que esse é um assunto da diretoria e que ele faz apenas o que está em seu controle como técnico.

- Primeira vez e última que vou responder isso. Já disse anteriormente que isso precisa ser perguntado ao Fabinho e ao presidente. Só faço o que controlo, e isso eu não controlo - falou o técnico.

- Muitos jogadores saíram. É olhar as expectativas e ver que o grupo de jogadores se entregou. Não vou desistir dos jogadores, vou continuar acreditar, mas o elenco é demasiadamente curto. Ano passado, o Corinthians ficou atrás da equipe que jogou hoje - completou o treinador corintiano.