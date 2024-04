Yuri anotou gol do Timão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 23:25 • Montevideo (URU)

O Corinthians empatou com o Racing, do Uruguai, em 1 a 1, no Estádio Centenário. A partida aconteceu pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, nesta terça-feira (2). O gol do jogo foi marcado pelo atacante Yuri Alberto, e Alaniz empatou para os uruguaios.

Com isso, ambos ficam empatados na segunda colocação do Grupo F. O Argentino Juniors venceu o confronto com o Nacional, do Paraguai, por 3 a 2, e lidera a chave.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Sonolenta. O Corinthians sofreu no primeiro e segundo tempo para incomodar o Racing, que chegou a acertar bola na trave na primeira etapa. Até que, aos 26 minutos do segundo tempo, as individualidades apareceram. Rodrigo Garro cruzou na medida para Yuri Alberto, que testou para o fundo das redes.

Depois, o jogo seguiu em ritmo lento, mas o Racing cresceu contra o Corinthians e empatou, em lance anulado pelo VAR. Porém, Alaniz tabelou dentro da área alvinegra e, agora sim, empatou a partida.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Após bater o Racing, o Corinthias volta a jogar pela Sul-Americana na próxima semana, na terça-feira (9), contra o Nacional.

✅ FICHA TÉCNICA

Racing 1 x 1 Corinthians

Sul-Americana - Fase de grupos - Primeira rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 2 de abril de 2024, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🟨 Arbitragem: Jhon Hinestroza (COL - árbitro); Jhon Gallego e Mary Blanco (COL - assistentes); Jhon Perdomo (COL - VAR)

🟨 Cartões amarelos: Hugo e Garro (Corinthians)

⚽ Gols: Alaniz (Racing); Yuri Alberto (Corinthians)

⚽ ESCALAÇÕES

🇺🇾 RACING

Bacchia; Cotugno, Magallanes, Lucas Monzón e Martín Ferreira; Lucas Rodríguez, Varela e Erik de los Santos (Pereira); Verón (Alaniz), Nandín (Sosa) e Urretaviscaya (Mederos). Técnico: Eduardo Espinel

🦅 CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique (Fausto Vera) e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon (Cacá) e Rodrigo Garro; Pedro Raul (Romero), Yuri Alberto e Wesley (Pedro Henrique). Técnico: António Oliveira.